www.ssc.gov.jo تحديث بطاقة تقديم الخدمة ومصفوفات الوثائق المطلوبة على الرابط الرسمي

www.ssc.gov.jo تحديث بطاقة تقديم الخدمة للمواطنين المستفيدين من خدمات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في المملكة الأردنية الهاشمية، حيث تقوم المؤسسة الاجتماعية في صرف ومتابعة خدمات الوزارة بالتحول إلى التعامل الإلكتروني الرقمي وتقوم تدريجيا بإلغاء المنظومة الورقية التي كانت تستلزم إحضار المصفوفات والمستندات والانتقال بين مكاتب المؤسسة للتسجيل وطلب الخدمة، وتتوافق نظرة المملكة للفكرة التكنولوجية الجديدة التي تتبعها تماشيا مع التعامل الرقمي المنتشر في جميع دول العالم خاصة في السنوات الاخيرة.

jowww.ssc.gov.jo تحديث بطاقة تقديم الخدمة ومصفوفات الوثائق المطلوبة على الرابط الرسمي

حيث تقوم المؤسسات الاجتماعية في المملكة باتباع التوجيهات العامة بالاتجاه إلى التعامل الرقمي وإنشاء قاعدة بيانات شاملة لجميع مستفيدي الوزارة بحيث يكون من السهل دخول المستخدمين على رابط الخدمة وتسجيل البيانات الخاصة والمطلوبة منه، البيانات الرئيسية له والبيانات الفرعية أيضا، والتي يتم توثيقها جيدا ومراجعتها إلكترونيا مع وزارة الداخلية الأردنية للتأكد من بيانات المستخدمين لضمان صحة البيانات وجنسية المستفيد وأيضا ضمان الأهلية والاستفادة من خدمات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

كشف الضمان الاجتماعي التفصيلي

تقوم العديد من المؤسسات بطلب كشف الضمان الاجتماعي التفصيلي والذي اصبح إلكترونيا بشكل كامل، حيث يكون لمستفيدي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أفضلية واولوية في التعامل في العديد من المؤسسات ولذلك ترغب المؤسسات من التأكد من البيانات واستخراج كشف الضمان التفصيلي، على أن يتم اتباع جميع الخطوات الموجودة في الفيديو التالي واستخراج الكشف وطباعته ثم تقديمه للجهة التي تطلب التأكد منه.