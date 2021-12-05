www.ssc.gov.jo تحديث بطاقة تقديم الخدمة ومصفوفات الوثائق المطلوبة على الرابط الرسمي

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www.ssc.gov.jo تحديث بطاقة تقديم الخدمة للمواطنين المستفيدين من خدمات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في المملكة الأردنية الهاشمية، حيث تقوم المؤسسة الاجتماعية في صرف ومتابعة خدمات الوزارة بالتحول إلى التعامل الإلكتروني الرقمي وتقوم تدريجيا بإلغاء المنظومة الورقية التي كانت تستلزم إحضار المصفوفات والمستندات والانتقال بين مكاتب المؤسسة للتسجيل وطلب الخدمة، وتتوافق نظرة المملكة للفكرة التكنولوجية الجديدة التي تتبعها تماشيا مع التعامل الرقمي المنتشر في جميع دول العالم خاصة في السنوات الاخيرة.
jowww.ssc.gov.jo تحديث بطاقة تقديم الخدمة ومصفوفات الوثائق المطلوبة على الرابط الرسمي
حيث تقوم المؤسسات الاجتماعية في المملكة باتباع التوجيهات العامة بالاتجاه إلى التعامل الرقمي وإنشاء قاعدة بيانات شاملة لجميع مستفيدي الوزارة بحيث يكون من السهل دخول المستخدمين على رابط الخدمة وتسجيل البيانات الخاصة والمطلوبة منه، البيانات الرئيسية له والبيانات الفرعية أيضا، والتي يتم توثيقها جيدا ومراجعتها إلكترونيا مع وزارة الداخلية الأردنية للتأكد من بيانات المستخدمين لضمان صحة البيانات وجنسية المستفيد وأيضا ضمان الأهلية والاستفادة من خدمات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
كشف الضمان الاجتماعي التفصيلي
تقوم العديد من المؤسسات بطلب كشف الضمان الاجتماعي التفصيلي والذي اصبح إلكترونيا بشكل كامل، حيث يكون لمستفيدي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أفضلية واولوية في التعامل في العديد من المؤسسات ولذلك ترغب المؤسسات من التأكد من البيانات واستخراج كشف الضمان التفصيلي، على أن يتم اتباع جميع الخطوات الموجودة في الفيديو التالي واستخراج الكشف وطباعته ثم تقديمه للجهة التي تطلب التأكد منه.
كيفية تحديث مصفوفة الوثائق المطلوبة
تقوم المؤسسة العامة للضمان بتحديث وتطوير مستمر فيها لتكون حسب الطريقة الأفضل والأسهل في التعامل بين الأفراد والمؤسسة، حيث اصبح النظام الحديث أكثر سهولة واكبر موثوقية، كما يكون على أكثر حرصا على صحة المواطنين من التبادل الورقي والمستندات والتي من الممكن أن تسبب انتشار للفيروسات في الوقت الراهن، ولذلك يتم اتباع أفضل السبل وهي الطريق الإلكتروني الرقمي في التسجيل والاستعلام واستخراج المعلومات، والذي يتم تحديث البيانات بالخطوات التالية
- يكون أولا الفرد مسجلا في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الرابط الرسمي للمؤسسة.
- يتم استكمال البيانات وعمل حساب يتم الدول عليه بالرقم السري.
- يقزم المستخدم بالدخول على رابط تحديث بطاقة تقديم الخدمة.
- يقوم المواطن بالاطلاع على المصفوفات المتاحة ويتم استكمال المعلومات المطلوبة.
- يتم الدخول على البوابة الإلكترونية.
- يقوم المستخدم باختيار أيقونة خدمات الأفراد.
- تفتح صفحة تسجيل الافراد ويتم استكمال البيانات.
- يكون الخدمات باللون الأحمر دليل أن يكون لزاما استكمالها وباللون الاسود لا يكون عليه ضرورة لاستكمالها.
- يقوم بتسجيل رمز التحقق.
- يختار ايقونة “إرسال”.
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