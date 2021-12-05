رابط منظومة دعم الزواج ليبيا . الذي تزايدت عنه عمليات البحث بشكل كبير جدا مؤخرا في ليبيا من قبل المواطنين. خاصة بعد أن قامت وزارة الشباب الليبية عن بدء فتح منظومة دعم الزواج لحصر جميع الشباب الليبية. اللذين تم منحهم أرقام قيود الزواج في وقت سابق. كما أكدت وزارة الشباب على ضرورة قيام الأشخاص اللذين لم يتم تقييدهم حتي الآن بالتسجيل في منحة الزواج ليبيا 2021 لكي يكونوا قادرين على الحصول على تلك المنحة المالية المقدمة من الدولة. واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نقدم لكم رابط منحة الزواج للتسجيل في المنحة والحصول على الدعم المادي للزواج. فتابعوني لمعرفة كافة التفاصيل.

رابط منظومة دعم الزواج ليبيا

تقدم وزارة الشباب الليبية منحة الزواج لجميع الشباب اللذين توافرت فيهم شروط منحة الزواج ليبيا . وذلك لمساعدة الشباب على الزواج بدعم مادي يقدر ب 40 ألف دينار ليبي يتم تقسيمه بين الزوج والزوجة. فإذا كنت تريد التسجيل في منحة الزواج ليبيا 2021 كل ما عليكم هو الدخول إلى رابط منظومة دعم الزواج ليبيا الذي سوف نرفقه لكم الآن. ثم إتباع هذه الخطوات :

أولا يجب عليك الدخول إلى منظومة صندوق دعم الزواج ليبيا إلكترونيا عن طريق شبكة الأنترنت.

إلكترونيا عن طريق شبكة الأنترنت. بعد ذلك يجب عليك الضغط على أيقونة ( نموذج الحصر ).

يتطلب منك ذلك الأمر إدخال بعض البيانات الشخصية. يجب عليك إدخال هذه البيانات بشكل صحيح.

إرسال الوثائق والمستندات الأصلية التي يطلبها منك الموقع.

أنقر على أيقونة ( إرسال طلب منحة الزواج ).

وثائق التسجيل في منحة الزواج ليبيا 2021

عل كل من يريد التسجيل في منحة الزواج ليبيا 2021 توفير بعض الوثائق والمستندات اللازمة في التسجيل وهي كالتالي :

صورة طبق الأصل من عقد الزواج.

وثيقة واقعة الزواج.

شهادة الوضع العائلي.

شهادة إثبات الدخل.

كما يجب علي المستفيدين من منحة الزواج ليبيا التعهد بإرجاع تلك المنحة في حالة الطلاق لا قدر الله.

الآن وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم رابط منظومة دعم الزواج ليبيا عبر منصة حكومتنا التسجيل في منحة الزواج 2021 إلكترونيا وبكل سهوله.