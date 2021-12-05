إياك أن ترمي زيت القلي المستعمل في الحوض.. خطأ فادح تقوم به ربات البيوت لهذه الأسباب

خطورة القاء زيت القلي المستعمل في الحوض، تقوم ربات المنازل بعد إتمام عملية القلي بسكب الزيت الساخن في الحوض مما قد يؤدي إلى مشاكل جسيمة يمكن أن تسبب كوارث، حيث أن الزيت لا يكون سائلا دائما، لذلك يكون زيت القلي مضر جدا عند سكبه في الحوض ونتعرف على أهم الأسباب والمزيد من التفاصيل من خلال هذا المقال.

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أضرار سكب زيت في الحوض بعد الاستعمال

تقوم ربات المنزل بسكب زيت القلي بعد الاستعمال في الحوض فتظن معظم النساء بان الزيت يبقا سائلا ومثله مثل الماء لا يؤدي إلى أي أضرار ولكن أثبتت الأبحاث بأن هذا الأمر يؤدي إلى حدوث مشاكل جسيمة وإليكم أهم التصريحات التي تثبت صحة كلامنا:

فقد أثبتت الأبحاث بأن جويل فريدريك الرئيس شركة كوارتر مون بأن عند إلقاء الزيوت في الحوض فعندما تبرد تلتصق بالأنابيب وعندما تلتصق بها فأن بقايا الطعام الجارية مع الماء تلتصق في هذه الدهون المتراكمة على الأنابيب مما يؤدي إلى انسداد الأنابيب فيعتبر ذلك أمرا خطيرا.

صرح شين مهافي مدير شركة تاون بلامر بأن كل شيء أثقل من الماء يتراكم في الأنابيب.

الطريقة الصحيحة للتخلص من زيت القلي

بعد انتهاء عملية القلي نقوم بعد ذلك بالتخلص من الزيت عن طريق الخطوات التالية: