أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، الأحد، أن طائرات من طراز "إف 16"، قصفت "وكرا" لعناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي، في وادي حواري.
وقالت الخلية في بيان، إنه "بإشراف قيادة العمليات المشتركة، ووفقا لمعلومات دقيقة، نفذت القوة الجوية بواسطة طائرات (إف 16) العراقية ضربة، استهدفت وكرا للإرهابيين في وادي حواري، ضمن قاطع قيادة عمليات الجزيرة".
وأشارت الخلية الأمنية إلى أنها ستعلن تفاصيل الضربة "في وقت لاحق"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قصف جوي عراقي يستهدف "وكرا" لداعش على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.