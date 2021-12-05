هاميلتون يفوز في السعودية ويؤجل الحسم إلى أبوظبي

أرجأ سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون حسم لقب بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1 إلى السباق الختامي في أبوظبي، وذلك بعد فوزه بجائزة السعودية الكبرى، الأحد، في جدة بعد سباق حافل بالحوادث والإثارة وتبادل الاتهامات بينه وبين منافسه في ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن الذي حل ثانياً.

وتساوى هاميلتون برصيد 369.5 نقطة مع فرستابن، لكن السائق الهولندي يتفوق في عدد الانتصارات، حيث فاز في تسعة سباقات مقابل ثمانية لبطل العالم سبع مرات. وسيتوج الفائز في أبوظبي باللقب بغض النظر عن نتيجة السائق الآخر. وخطف فالتيري بوتاس المركز الثالث لمرسيدس من إستيبان أوكون سائق ألبين قبل خط النهاية بقليل، ليقترب الفريق الألماني من حسم بطولة الصانعين.

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