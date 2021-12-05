انطلاق المنتدى الاقتصادى اليابانى الإفريقى الثلاثاء المقبل

جدة - نرمين السيد - تعقد حكومة اليابان ممثلة فى وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة، وهيئة التجارة الخارجية اليابانية "چيترو" بالتعاون مع الحكومة الكينية منتدى التعاون الاقتصادى اليابانى الإفريقى الثانى فى العاصمة الكينية نيروبى، وذلك خلال الفترة ما بين 7 إلى 9 ديسمبر الجارى عبر خاصية الفيديو كونفرانس.





ويجمع الحدث شخصيات رفيعة المستوى من القطاعين العام والخاص بالجانبين لمناقشة كيفية التعاون بين هذين القطاعين لتحقيق نتائج أعمال ملموسة.

ويعقد منتدى التعاون الاقتصادى اليابانى الإفريقى "JAFEF" كل ثلاث سنوات بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين فى العديد من المجالات كالتجارة والاستثمار والبنية التحتية والطاقة، فضلاً عن مساعدة الشركات اليابانية فى تطوير أعمالها التجارية فى القارة السمراء.

كان رئيس الوزراء اليابانى الأسبق شينزو آبى قد اطلق النسخة الاولى من المنتدى خلال فعاليات مؤتمر طوكيو الدولى السادس حول التنمية الإفريقية "TICAD VI" الذى عقد بكينيا فى أغسطس 2016.

ومن المقرر أن تسلط الدورة الثانية للمنتدى الضوء على أربعة محاور، والتى كان قد أعلن عنها خلال فعاليات الدورة الأولى التى عقدت بجنوب إفريقيا فى مايو 2018؛ وتتمثل فى تعزيز مشروعات البنية التحتية "باستخدام أموال القطاع الخاص"، والتوسع فى قطاعات الأعمال التجارية، بجانب توسع اللاعبين الرئيسيين فى هذه المجالات، وتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى استعراض التقدم الذى تحقق على صعيد مبادرات التعاون المشتركة بين الجانبين والتغيرات التى حدثت فى هذا السياق نتيجة جائحة كورونا، كما سيقدم المنتدى أفكاراً قبل انعقاد مؤتمر طوكيو الدولى حول التنمية الإفريقية "TICAD 8" العام المقبل فى تونس.