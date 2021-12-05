مقتل 5 أشخاص وإصابة 7 آخرين بانفجار مطعم فى الصومال

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية، جاء فى بيان اليوم الأحد، مقتل 5 أشخاص على الأقل وإصابة 7 آخرين إثر انفجار عبوة ناسفة فى مطعم مزدحم بقرية "أدويلى" جنوبى الصومال خلال وقت الغذاء.

ونقلا عن مواطن يدعى إبراهيم محمد أن هذا المطعم "يرتاده غالبا الجنود".

وذكر موقع "كى ميديا" الصومالى أنه لم تعلن حتى الآن أى جهة مسؤوليتها عن الحادث.

وكانت الشرطة الصومالية قد أعلنت فى الـ25 من نوفمبر الماضى مقتل 8 أشخاص وإصابة 17 آخرين إثر تفجير سيارة مفخخة بالعاصمة الصومالية مقديشو، نفذته حركة "الشباب" المتشددة مستهدفة به قافلة لشركة أمنية محلية تحرس مكاتب الأمم المتحدة.