بوتين: نتبع طريق الإقناع بالتطعيم ضد كورونا بدلا من الإجبار عليه

جدة - نرمين السيد - وقال بوتين - خلال اتصاله بالفيديو مع فرانشيسكو روكا رئيس الاتحاد الدولى لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر - "إن أهم مهمة فى الواقع هى تطعيم السكان"، ونحن نحاول اتباع طريق الإقناع بدلا من الإكراه، نحاول مكافحة الآراء المتحيزة والأحكام المسبقة ضد التطعيم على هذا النحو".
وذكر الرئيس الروسى أن سياسة إقناع الناس بضرورة التطعيم ضد عدوى الفيروس التاجى تؤتى ثمارها فى روسيا.. مضيفا "يجب أن أقول أنه بشكل عام، وخاصة فى الآونة الأخيرة، نرى أن ذلك يؤتى ثماره.. من المهم إقناع الناس حتى يفهموا أن التطعيم ضرورى".
وبشأن فعالية اللقاح الروسى.. قال بوتين "إن البيانات الواردة من دول مختلفة تشير إلى أن لقاح فيروس كورونا هو من بين أكثر اللقاحات كفاءة وأمانا فى العالم".. مضيفا "ملايين الأشخاص الذين تم تلقيحهم بلقاح روسى وتحليل البيانات التى نتلقاها يشير إلى أن اللقاح الروسى هو من بين أكثر اللقاحات فعالية من وجهة نظر الحماية من كوفيد-19 وآمن من حيث عدم وجود أى آثار"، ولفت إلى أنه تم تطعيمه باستخدام لقاح سبوتنيك الروسى.
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