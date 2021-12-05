البرهان يؤكد الحرص على تطوير التعاون بين السودان والإمارات

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس مجلس السيادة السودانى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، حرص السودان على تنمية وتطوير آفاق التعاون المشترك مع الإمارات فى مختلف المجالات بما يخدم مصلحة البلدين.





والتقى البرهان، اليوم الأحد، مع سفير دولة الإمارات بالخرطوم حمد محمد الجنيبى، حيث تطرق اللقاء للعلاقات الثنائية المتطورة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها. وأشاد رئيس مجلس السيادة السودانى بالعلاقات الأزلية التى تربط بين شعبى السودان والامارات، ونقل تحياته لرئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بمناسبة العيد الوطنى لبلاده.

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