بوتين يدعو إلى عدم تسييس أزمة المهاجرين على الحدود بين بولندا وبيلاروسيا

جدة - نرمين السيد - وقال بوتين -خلال لقاء مع رئيس الاتحاد الدولى لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية-: "فيما يتعلق بالوضع على الحدود البيلاروسية البولندية.. من المهم للغاية اتباع القواعد والمبادئ التى التزم بها الصليب الأحمر والهلال الأحمر وعدم تسييس الوضع.. لا ينبغى بأى حال من الأحوال تسييسه".

وأشار إلى أن هناك نحو 5 آلاف مهاجر فى بيلاروسيا، بينما هناك 54 ألفا آخرين عبرو عبر إيطاليا هذا العام.

وأعرب بوتين عن أمله فى أن تعود الأجواء على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا إلى طبيعتها.