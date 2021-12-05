احتجاجات ضد قيود كورونا فى بروكسل بسبب تشديد الإجراءات

جدة - نرمين السيد - واحتج المتظاهرون ضد الإجراءات التى أعلنت الجمعة الماضية، خلال الأسبوع الثالث الذى تشدد فيه الحكومة الإجراءات، بعد أن أسفرت الزيادة الأخيرة فى الإصابات عن إنهاك الخدمات الصحية، وحرمت المصابين بأمراض أخرى مهددة للحياة، كالسرطان، من العلاج وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

وحمل المتظاهرون، لافتات كتب عليها «متحدون من أجل حريتنا وحقوقنا وأطفالنا»، وساروا باتجاه مقر الاتحاد الأوروبى، كما حمل آخرون لافتات ضد فرض الحصول على اللقاحات.

وأعلن رئيس الوزراء البلجيكى ألكسندر دى كرو، الجمعة، أن رياض الأطفال والمدارس الابتدائية تغلق فى موسم العطلات، ويتعين على الأطفال الآن، وضع كمامات بدءا من سن السادسة.

كما أمرت الحكومة، بإغلاق النوادى الليلية والحانات والمطاعم فى الحادية عشرة مساء لمدة ثلاثة أسابيع، وتصاعدت التكهنات بأن مواعيد الإغلاق تصبح فى الثامنة مساء، لكن مجلس الوزراء أرجأ القرار.

ووفقًا لأحدث الإحصائيات، يبدو أن بلجيكا التى يقطنها 11 مليون نسمة، وصلت إلى مرحلة استقرار نسبى فيما يخص إصابات الفيروس.