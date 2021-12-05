” طقس العرب” انخفاض واضح على درجات الحرارة شمال المملكة غدا

طقس العرب ، أكبر حساب وتطبيق في لتوقعات الطقس في السعودية، إضافة لأخبار الطقس والتحذيرات، ويحظي هذا التطبيق بأهمية كبري داخل المملكة العربية السعودية بسبب دخول فصل الشتاء حيث أن المواطنون داخل المملكة يريدون معرفه الجديد عن حالة الطقس بشكل يومي.



وقد ساد اليوم الأحد طقس مائل للبرودة في أغلب مناطق المملكة ولطيف في مناطق أخري، حيث طرأ اليوم أنخفاض في درجات الحرارة كما هو المعتاد في هذا الوقت من العام.

حالة الطقس غدا في المملكة العربية السعودية

صرحت الصفحة الرسمية ل طقس العرب عبر الصفحة الرسمية لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي تويتر عن حالة الطقس غدا داخل المملكة العربية السعودية حيث قالت ” يطرأ انخفاض واضح على درجات الحرارة شمال المملكة وصولاً لحائل ليصبح الطقس بارداً نسبياً بينما يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة شرق ووسط المملكة لتصبح الأجواء دافئة بينما تبقى حارة نسبياً على سواحل البحر الأحمر”

حالة الطقس في المملكة هذا ألأسبوع

ننشر لكم عبر موقعنا توقع الطقس خلال هذا الأسبوع داخل المملكة العربية السعودية من الموقع الرسمي طقس العرب.

يوم الثلاثاء، سوف يستمر انخفاض درجات الحرارة ويصبح الطقس بارد في شمال المملكة شرق ووسط المملكة لتصبح في بداية العشرين مئوية وسيصبح هناك أجواء معتدلة على سواحل البحر الأحمر.

سوف يستمر انخفاض درجات الحرارة ويصبح الطقس بارد في شمال المملكة شرق ووسط المملكة لتصبح في بداية العشرين مئوية وسيصبح هناك أجواء معتدلة على سواحل البحر الأحمر. يوم الأربعاء، ستتغير الأجواء ويصبح هناك ارتفاع في درجات الحرارة في المناطق الشمالية وعودة الأجواء المعتدلة.

ستتغير الأجواء ويصبح هناك ارتفاع في درجات الحرارة في المناطق الشمالية وعودة الأجواء المعتدلة. يوم الخميس، تعود مرة أخري انخفاض درجات الحرارة بشكل واضح على المنطقة الشمالية مع وجود كتل هوائية باردة تؤثر على شمال البلاد ويصبح هناك فرصة لزخات من الأمطار في جنوب غرب المملكة.

أوضح طقس العرب التنبؤات الجوية من الانقلاب الحراري الهائل ما بين الليل والنهار في العاصمة الرياض خلال اليومين القادمين، إذ يُتوقع تهوي درجات الحرارة لما يُقارب 16 درجة مئوية.

وبذلك نكون قد قدمنا لكم حالة الجو خلال الأسبوع المستمر وفقا لما نقل من طقس العرب من تنبؤات بانخفاض درجات الحرارة ويجب على الجميع اتخاذ الحزر في المناطق الشمالية لوجود حركة الرياح وتكتلات الهوائية الباردة.