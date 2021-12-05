موعد مباراة السعودية والمغرب في كأس العرب 2021 الأخضر للمفاجأة

ننشر لكم موعد مباراة السعودية والمغرب في الجولة الثالثة في كأس العرب 2021، ويسعى الأخضر السعودي إلى الفوز على المغرب في الجولة الثالثة من أجل حجز المقعد الثاني في دور الثمانية، كانت السعودية قد حققت تعادلا أمام فلسطين بعدما تلقت هزيمة من الأردن في الجولة الأولى وهو مايجعل مواجهة المغرب بمثابة الفرصة الأخيرة للسعودية.

موعد مباراة السعودية والمغرب في الجولة الثالثة

من المرتقب ان يقام موعد مباراة السعودية والمغرب في الجولة الثالثة من مباريات كأس العرب في تمام السابعة من مساء الثلاثاء السابع من ديسمبر، وتذاع مباراة السعودية والمغرب على قناة بي ان سبورت في مواجهة قوية للأخضر السعودي.

السعودية تواصل التدريبات لمواجهة المغرب

كان الأخضر السعودي قد واصل الحصة التدريبية لمواجهة المغرب في الجولة الثالثة من دور المجموعات، وأجرى لاعبوا الأخضر التدريبات على ملعب الخريطيات الرياضي، وأشرف المدير الفني على التدريبات، تم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، تم عمل تمارين استرجاعية متنوعة.

هذا ويواصل الأخضر السعودي الاثنين الاستعدادات بالتدريبات لمواجهة المغرب، وتم فتح التدريبات أمام وسائل الإعلام لمدة ربع ساعة، ويحتاج المنتخب السعودي للفوز على أسود الأطلسي وذلك في محاولة منه للسعي لبلوغ الدور ربع النهائي والوصول إلى دور الثمانية بين الكبار من أجل الذهاب بعيدا في بطولة كأس العرب.

كان الحسين عموته، المدير الفني للمغرب قد أكد أن المغرب يسعى للفوز بكأس العرب وأكد أن المغرب ستسعى إلى أداء مباريات قوية خاصة وأن المغرب تملك أفضل هجوم في كأس العرب، حيث نجحت المغرب في إحراز ثمانية أهداف في أول مواجهتين، كما أنهم يمثلوا أقوى دفاع نظرا لعدم استقبال أي عدد من الأهداف على الإطلاق حتى الأن.

قد يحدث تغيير على مستوى حراسة المرمي في المغرب، خاصة وأن حارس المغرب يلعب في الدوري السعودي مع أبها وهو الأمر الذي يجعل حارس المغرب قادرا على التصدي لأي هجمات من لاعبي السعودية.

يذكر أن السعودية لا تملك أي فرصة للتأهل سوى الفوز على المغرب خاصة وأن السعودية تدخل مباراة المغرب بنقطة وحيدة وحال التعادل أو الخسارة فإن البطاقة الثانية تتجه إلى الأردن.