التحالف: ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة فى صنعاء

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "العربية- الحدث"، قال التحالف مساء الأحد، إن العملية تتوافق مع القانون الدولى الإنسانى وقواعده العرفية.

كما طلب من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة.

يذكر أن التحالف كان أعلن مساء السبت، "تدمير أحد مواقع التخزين الرئيسية للأسلحة والتموين فى صنعاء".

وأكد "تدمير مخازن لأسلحة الحوثيين تحت الأرض فى صنعاء ومخازن تموين للجبهات".

كذلك أضاف: "اتخذنا إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية فى صنعاء الأضرار الجانبية".

كما أعلن السبت أيضاً تنفيذ "ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة فى صنعاء".

وأكد أن "الضربات فى صنعاء تتوافق مع القانون الدولى الإنسانى وقواعده العرفية"، طالباً من "المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة".

يشار إلى أنه منذ الأحد الفائت، نفذ التحالف عدداً من الضربات على مواقع فى صنعاء، أبرزها المطار، بعد أن كشف بالصور والفيديوهات تحويله من قبل الميليشيات إلى قاعدة عسكرية، لخبراء الحرس الثورى وحزب الله.

كذلك كشف عن استهداف مراكز ثقل لأهداف نوعية بقاعدة الديلمى مرتبطة بمطار صنعاء، تضم مرافق لتجميع وتفخيخ الطائرات المسيرة، ومنصات لإطلاق صواريخ باليستية تحت الأرض.