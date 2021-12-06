قرارات جديدة شروط ورسوم استقدام الزوجة والاولاد الى السعودية 2022

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تكلفة استقدام الزوجة الى السعودية. يحرص جميع المقيمين في المملكة إلى معرفة رسوم استقدام الزوجة والاولاد الى السعوديه. والإجراءات التي يجب القيام بها.والأوراق التي يجب تقديمها. لقد أتاحت المملكة امكانية التقديم ودفع الرسوم عبر الخدمات الإلكترونية. عبر بوابة أبشر.
تكلفة استقدام الزوجة والاولاد الى السعودية 1443- 2022
صرحت وزارة الداخلية السعودية. انة يجب على الزوجالقيام بسداد الرسوم المستحقة عبر البنك .والحصول على إيصال الدفع. حتى يتم تقديمه مع الأوراق الثبوتية أثناء تقديم الطلب. وقد حددت الوزارة التكلفة حسب عدد أشهر الاستقدام كما يلى.
- مبلغ الفين ريال سعودى استقدام الزوجة ثلاثة أشهر.
- ايضا ثلاث الاف ريال سعودى عن مدة استقدام ستة أشهر.
- ثم خمسة آلاف ريال عن مدة استقدام عام.
- كذلك ثمانى الف ريال عن استقدام الزوجة عامين.
- مع أربعمائة ريال شهريا رسوم استقدام الزوجة. ا
من أجل الحصول على تصريح لاستقدام الزوجة والاولاد الى السعودية يجب تقديم الأوراق الثبوتية وهى
- جواز سفر الزوجة سارى الصلاحية مع صورة .
- ايضا جواز سفر الزوج سارى الصلاحية مع صورة.
- ثم تقديم شهادة الزوج مع صورة معتمدة وموثقة.
- كذلك وثيقة الزواج موثقة مع صورة ضوئية.
- مع صور شخصية خلفية بيضاء.
- ملء البيانات المطلوبة لطلب الاستقدام للزوجة معتمد من الغرفة التجارية.
- اعتماد شهادة الأولاد من وزارة الخارجية وارفاقها مع الأوراق المطلوبة.
وقد حددت الوزارة بجانب الأوراق المطلوبة من أجل الحصول على الاستقدام بعض الشروط التى يجب توافرها.
- ان يكون الاستقدام خاص بزوجة واحدة.
- لا يحق للزوج استقدام أكثر من زوجة.
- مع سداد جميع الرسوم اللازم لاستقدام الزوجة والاولاد والتى تقدر بنحو الفين ريال من خلال البنك.
- على ان يتم زيارة موقع وزارة الداخلية من خلال منصة ابشر.
- ثم مل كل الحقول الفارغة ثم اختيار الخدمات الإلكترونية.
- الضغط على اختيار شئون الوافدين.
- كما يتم اختيار استقدام عوائل المقيمين.
- بعد ذلك الضغط على خدمة اصدار تاشيرة.
- كذلك الضغط على خيار استقدام الزوجة.
- ايضا مل الحقول الفارغة وادخال البيانات الزوجة.
- يجب الضغط على تقديم الطلب.
- الانتظار حتى يتم تقديم الطلب والحصول على رسالة تأكيد التسجيل.
- فى النهاية الانتظار حتى يتم الموافقة على الطلب او الرفض.
الوسوم
تكلفة استقدام الزوجة الى السعودية. يحرص جميع المقيمين في المملكة إلى معرفة رسوم استقدام الزوجة والاولاد الى السعوديه. والإجراءات التي يجب القيام بها.والأوراق التي يجب تقديمها. لقد أتاحت المملكة امكانية التقديم ودفع الرسوم عبر الخدمات الإلكترونية. عبر بوابة أبشر.
تكلفة استقدام الزوجة والاولاد الى السعودية 1443- 2022
صرحت وزارة الداخلية السعودية. انة يجب على الزوجالقيام بسداد الرسوم المستحقة عبر البنك .والحصول على إيصال الدفع. حتى يتم تقديمه مع الأوراق الثبوتية أثناء تقديم الطلب. وقد حددت الوزارة التكلفة حسب عدد أشهر الاستقدام كما يلى.
- مبلغ الفين ريال سعودى استقدام الزوجة ثلاثة أشهر.
- ايضا ثلاث الاف ريال سعودى عن مدة استقدام ستة أشهر.
- ثم خمسة آلاف ريال عن مدة استقدام عام.
- كذلك ثمانى الف ريال عن استقدام الزوجة عامين.
- مع أربعمائة ريال شهريا رسوم استقدام الزوجة. ا
من أجل الحصول على تصريح لاستقدام الزوجة والاولاد الى السعودية يجب تقديم الأوراق الثبوتية وهى
- جواز سفر الزوجة سارى الصلاحية مع صورة .
- ايضا جواز سفر الزوج سارى الصلاحية مع صورة.
- ثم تقديم شهادة الزوج مع صورة معتمدة وموثقة.
- كذلك وثيقة الزواج موثقة مع صورة ضوئية.
- مع صور شخصية خلفية بيضاء.
- ملء البيانات المطلوبة لطلب الاستقدام للزوجة معتمد من الغرفة التجارية.
- اعتماد شهادة الأولاد من وزارة الخارجية وارفاقها مع الأوراق المطلوبة.
وقد حددت الوزارة بجانب الأوراق المطلوبة من أجل الحصول على الاستقدام بعض الشروط التى يجب توافرها.
- ان يكون الاستقدام خاص بزوجة واحدة.
- لا يحق للزوج استقدام أكثر من زوجة.
- مع سداد جميع الرسوم اللازم لاستقدام الزوجة والاولاد والتى تقدر بنحو الفين ريال من خلال البنك.
- على ان يتم زيارة موقع وزارة الداخلية من خلال منصة ابشر.
- ثم مل كل الحقول الفارغة ثم اختيار الخدمات الإلكترونية.
- الضغط على اختيار شئون الوافدين.
- كما يتم اختيار استقدام عوائل المقيمين.
- بعد ذلك الضغط على خدمة اصدار تاشيرة.
- كذلك الضغط على خيار استقدام الزوجة.
- ايضا مل الحقول الفارغة وادخال البيانات الزوجة.
- يجب الضغط على تقديم الطلب.
- الانتظار حتى يتم تقديم الطلب والحصول على رسالة تأكيد التسجيل.
- فى النهاية الانتظار حتى يتم الموافقة على الطلب او الرفض.
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