مصادر أمنية: داعش يسيطر على قرية في شمال العراق

قالت مصادر أمنية إن مسلحين تابعين لتنظيم داعش سيطروا على قرية لهيبان في شمال العراق بعد هجوم بدأوه السبت.
وأضافت المصادر أن أهالي القرية قاوموا مسلحي داعش قبل أن يغادروا القرية الأحد وأن المسلحين قاموا بإضرام النيران في بعض منازل القرية.
وأفاد مراسلنا في بغداد بأن تنظيم داعش شن هجوما على ثلاث نقاط حراسة لقوات البشمركة الكردية في قرية قره سالم التابعة لبلدة التون كوبري شمال كركوك، مشيرا إلى أن المعارك لا تزال مستمرة حتى الآن.
وأضاف أن الحصيلة الاولية للهجوم مقتل خمسة من البشمركة بينهم ضابط برتبة نقيب وإصابة 8 آخرين.
وأكدت قوات البشمركة أن الأوضاع تحت السيطرة شمالي كركوك بعد مطاردة مسلحي داعش.
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