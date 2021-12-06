حريق على سفينة شحن محملة بالأخشاب فى السويد

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد، لم تتم السيطرة على الحريق بعد أكثر من 24 ساعة على نشوبه.

وأكدت وكالة الطوارئ المدنية السويدية، أن طائرتى هليكوبتر، تعملن على مكافحة الحريق، وهيئات أخرى، من ضمنها خفر السواحل.

ونشب الحريق أمس السبت، فى سفينة أخشاب، لكن وحسب الوكالة "يبدو من الصعب إخماده".

وأضافت: "السفينة تحتوى على كمية كبيرة من الوقود، وبدأت وكالة الطوارئ المدنية الاستعدادات اللازمة للدعم بالموارد فى حالة حدوث تسرب محتمل".