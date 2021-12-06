رابط بوابة مقيم خطوات وشروط تسجيل قدوم إلى السعودية وكيفية تسجيل قدوم للسعودية من خلال بوابة مقيم للأفراد المسافرين إلى المملكة حيث يعتبر التسجيل فى بوابة مقيم شرط أساسي قبل السفر إلى السعودية فى ظل جائحة كورونا التي اجتاحت كافة دول العالم والتي تسبب فى وقف حركة الطيران وإغلاق كافة الدول لمنافذ الدخول إليها للسيطرة على الوباء والتسجيل فى القدوم إلى السعودية للزائر المحصن والغير محصن والمقيم المحصن والغير المحصن ولفئات اخري يجب أن تسجل فى قدوم للسعودية 1443.

أولا يتم السماح بالتسجيل فى خدمة قدوم السعودية للحاصلين على احد اللقاحات المعتمدة فى السعودية بعدد الجرعات اللازمة.

كذلك يجب أن يقوم الشخص بالتصديق على شهادة اللقاح من الجهات المختصة الصحية الرسمية فى بلد المسافر.

أيضاً يجب تقديم اصل شهادة اللقاح المعتمدة عند السفر إلى السعودية.

ثم يتم إدخال بيانات المسافر قبل المغادرة إلى المملكة بحوالي 72 ساعة.

ويتم الإقرار بصحة البيانات التي تم تقديمها عبر بوابة مقيم.

ثم يتم التحقق من صحة المعلومات بواسطة الجهات المختصة أثناء إصدار كرت صعود الطائرة.

كذلك يجب تحميل تطبيق توكلنا على جوال المسافر والتسجيل فى توكلنا بعد الوصول.

رفع شهادة التطعيم في توكلنا 1443 ورابط اعتماد شهادة لقاح كورونا .

. بوابة مقيم تسجيل اللقاح للزائر والمقيم المحصن وغير المحصن.

أولا يجب الدخول إلى رابط بوابة ابشر.

ثم الدخول إلى خيار ” ابشر أفراد“.

وبعدها الضغط على خيار ” قدوم”.

ثم الشروع فى النقر على خيار ” ابدأ التسجيل”.

وبعد ذلك دخول إلى صفحة إدخال بيانات التسجيل فى بوابة مقيم فى ابشر.

ثم يتم تحديد فئة القادم إلى السعودية.

وأيضاً يفتح تبويب يجب مليء البيانات المطلوبة به فى نموذج التسجيل.

والتأكد من صحة البيانات والنقر على خيار ” تسجيل” للانتهاء من تسجيل قدوم للمملكة.

أولا فئة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

ثم المقيمون ومرافقيهم والساري إقامتهم.

وأيضاً الأشخاص الحاملين للتأشيرات الجديدة بكافة أنواعها المختلفة.

شروط التسجيل فى قدوم للسفر إلى السعوديةطريقة تسجيل قدوم للسعودية فى رابط بوابة مقيمالفئات التي يجب أن تسجل قدوم للسعوديةرابط التسجيل فى قدوم السعودية 1443

موقع تسجيل قدوم إلى السعودية والذي يتم بشكل إلكتروني للقادمين إلى المملكة وللفئات التي تم السماح لها بدخول المملكة فى ظل إيقاف السماح بالسفر للعديد من الدول إلى المملكة بسبب تفشي فيروس كورونا وتتم خطوات تسجيل قدوم عبر بوابة مقيم فى منصة ابشر أفراد.