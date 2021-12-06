كأس العرب.. مواجهات نارية لخطف "بطاقات التأهل"

تنطلق مواجهات الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس العرب، يوم الاثنين، والتي تشهد لقاءات نارية تحسم التأهل للدور المقبل من البطولة.

وتأهلت 4 منتخبات لربع النهائي وهم: قطر والمغرب والجزائر ومصر، ويرصد موقع "دوت الخليج" أبرز اللقاءات المرتقبة، وفرص بقية فرق البطولة في التأهل.

المجموعة الأولى

ضمن المنتخب القطري التأهل للدور المقبل كبطلٍ للمجموعة الأولى، بعد الفوز على البحرين بنتيجة 1-0، والانتصار على عمان بنتيجة 2-1.

وتتنافس بقية منتخبات المجموعة على بطاقة التأهل الثانية، إذ يواجه المنتخب القطري نظيره العراقي، ويلتقي المنتخب العماني نظيره البحريني.

ويحتل العراق المركز الثاني برصيد نقطتين، بينما تحتل عمان المركز الثالث برصيد نقطة واحدة وبفارق الأهداف فقط عن البحرين.

الفوز يضمن للعراق التأهل مباشرة للدور المقبل، بينما ينتظر المنتخبان العماني والبحريني هدية من المنتخب القطري، حتى يصل الفائز منهما إلى ربع النهائي.

المجموعة الثانية

تأهل المنتخب الإماراتي رسميًا للدور ربع النهائي متصدرًا المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، والتي تضم أيضًا منتخبات: تونس، وسوريا، وموريتانيا.

وفازت الإمارات على سوريا بهدفين لهدف، وعلى المنتخب الموريتاني بهدف نظيف.

يحتل المنتخب التونسي المركز الثاني بالمجموعة برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن سوريا.

ويتذيل ترتيب المجموعة المنتخب الموريتاني الذي لا يمتلك أي فرصة في الصعود.

سيواجه المنتخب الإماراتي نظيره التونسي، وتبحث نسور قرطاج عن فوز حاسم للتأهل، مع انتظار نتيجة مباراة المنتخب السوري ونظيره الموريتاني، في لقاء تأمل سوريا من خلاله حجز بطاقة التأهل، خاصةً بعد الأداء الكبير الذي قدمته أمام تونس في لقاء انتهى بفوز "نسور قاسيون" بهدفين مقابل لا شيء.

المجموعة الثالثة

يتصدر المغرب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، بعد الفوز برباعية نظيفة على الأردن، وبنفس النتيجة على المنتخب الفلسطيني.

يحتل المنتخب الأردني المركز الثاني بالمجموعة، برصيد ثلاث نقاط، بعد الفوز المفاجئ على السعودية بهدف نظيف، بالجولة الأولى من البطولة.

فوز الأردن على فلسطين يضمن تأهل "النشامي" مباشرة للدور ربع النهائي، والتعادل يدخله في لعبة "الحسابات".

السعودية لا تملك بديلًا عن الفوز في لقائها أمام المغرب، في حالة رغبتها التأهل للدور المقبل من البطولة، وحتى الفوز لن يكون كافيًا، إذ يحتاج المنتخب السعودي إلى هدية من المنتخب الفلسطيني، عن طريق تحقيق التعادل أو الفوز في مباراته مع الأردن.

فوز فلسطين على الأردن قد يضر بالسعودية حال حقق انتصارًا كبيرًا ليصبح الفارق +1 أو أكثر وذلك في حال فوز السعودية بهدف وحيد فقط، باختصار إن انتصرت السعودية على المغرب بهدف نظيف؛ فإنّ فوز فلسطين على الأردن يجب أن يكون بأقل من 4-0 وهكذا.

لقاءات المجموعة الثالثة بهذه الجولة ستكون على طريقة "الكراسي الموسيقية"، ولن يضمن أحد الفرق المتنافسة على بطاقة التأهل الثانية حجز مقعد بالدور المقبل مبكرًا.

المجموعة الرابعة

المجموعة الرابعة هي الوحيدة التي ضمن منتخبان من فرقها التأهل للدور ربع النهائي وهما: مصر والجزائر، بينما تحطمت آمال منتخبي لبنان والسودان في الصعود.

رغم تأهل المنتخبين، ستكون هناك قمة خاصة تجمع مصر والجزائر بالجولة الثالثة، يعني الفوز خلالها التأهل كمتصدر للمجموعة، مع الوضع في الاعتبار الصراع الكروي الممتد بين الفريقين، والذي نتج عنه عديد من المباريات التي لا تُنسى.

حسابات التعادل

السؤال الأهم الآن هو: ماذا سيحدث في حالة تساوي المنتخبات في النقاط في أي مجموعة من المجموعات الأربعة؟

وفقًا لقواعد "فيفا"، في حالة تساوي النقاط، يتم اللجوء لفارق الأهداف، ثم عدد الأهداف المسجلة، ثم النقاط في المواجهات المباشرة بين المنتخبات المتساوية، ثم فارق الأهداف بمواجهات المنتخبات المتساوية، ثم الأهداف التي سجلها كل منتخب في المتساويين معه في النقاط.

في حالة استمرار التعادل بين المنتخبات، يتم خصم نقاط اللعب النظيف، على النحو التالي: بطاقة صفراء = نقطة، بطاقة حمراء بعد صفراء= 3 نقاط، بطاقة حمراء مباشرة = 4 نقاط، بطاقة صفراء وبطاقة حمراء مباشرة لنفس اللاعب = 5 نقاط. إذا استمر التعادل، يتم اللجوء إلى قرعة.