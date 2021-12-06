فوز الرئيس آداما بارو بـ الانتخابات فى جامبيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن 3 مرشحين من المعارضة أعلنوا فى وقت سابق من الأمس، رفضهم للنتائج الجزئية لـ انتخابات الرئاسة التى أظهرت فوز بارو، مشيرين إلى تأخير غير معتاد فى إحصاء الأصوات.

جدير بالذكر، أنه لا مكان لبطاقات الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية فى جامبيا فقد تعود الشعب الجامبيى على استبدالها بصناديق حديدية وكرات رخامية بسبب الأمية المنتشرة بين السكان، بحسب تقرير لموقع صحرا ميديا الأفريقى.

ووفقا لـ وكالة فرانس برس، تختلف طريقة التصويت بالانتخابات فى جامبيا عن غيرها من البلدان بشكل كبير، ومع تصويت الجامبيين فى الانتخابات الرئاسية، لفتت طريقة التصويت الأنظار.