وفاة السيناتور الأمريكى السابق بوب دول

جدة - نرمين السيد - وكان بوب دول من قدامى الحرب العالمية الثانية، خاض ثلاث مرات سباق الفوز بترشيح الحزب الجمهورى له للانتخابات الرئاسية، قبل أن ينطلق أخيرا فى السباق إلى البيت الأبيض عام 1996 غير أنه هزم أمام بيل كلينتون.
وكتب "معهد إليزابيث دول" الذى يحمل اسم زوجته على "تويتر": "نعلن بقلب حزين وفاة السيناتور جوزيف دول باكرا هذا الصباح فى نومه".
وأضاف المعهد أنه خدم الولايات المتحدة بوفاء مدى 79 عاما.
وقالت عائلة دول فى بيان إن الولايات المتحدة خسرت أحد أبطالها، لقد خسرت عائلتنا صخرتها.
وأفاد بوب دول فى فبراير بأنه مصاب بسرطان فى الرئتين فى مرحلة متقدمة.
وأشاد الرئيس جو بايدن بـ"رجل دولة أمريكى نادر" و"بطل حرب" و"صديق".
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