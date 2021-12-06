مصر.. الطفل المعجزة يقرأ القرآن في احتفالية "قادرون باختلاف"

بدأت الاحتفالية بتلاوة قرآنية من الطفل أحمد تامر المعروف بـ"الطفل المعجزة" الذي وعده الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل أسابيع قليلة خلال مداخلة تلفزيونية بتلاوة القرآن الكريم في أول احتفالية للدولة المصرية.

ويقول والد الطفل لموقع "دوت الخليج": "يوم مميز للغاية، وحقيقة شكرًا لسيادة الرئيس على دعوته لأحمد وتواجده في هذا الحفل المتميز".

وأكد "تامر": "هذه هي المرة الأولى التي يقرأ فيها أحمد القرآن في حضور رئيس الجمهورية وعدد من قيادات الدولة، وعلى الرغم من ذلك لم يهب الموقف وكان أداؤه عظيمًا ومثاليًا بشهادة الجميع".

ويبلغ الطفل المعجزة من العمر 8 سنوات تقريبًا، وحفظ القرآن الكريم كاملًا بالتجويد في الـ5 سنوات ونصف، ويقرأ القرآن يوميًا في الإذاعة المدرسية، وحصل على العديد من الجوائز في مسابقات القرآن الكريم على مستوى المحافظة والجمهورية.

مسابقة دولية

وتابع الأب في حديثه مع موقع "دوت الخليج": "استعد أحمد على مدار الفترة الأخيرة بشكل مختلف، كان يقرأ القرآن كثيرًا ويقف عند بعض الآيات، حيث أنه بعد أسبوع تقريبا سيشارك في مسابقة دولية للقرآن ونتمنى أن يكون اللقب مصريًا".

وكان السيسي قد أكد للطفل الصغير خلال مداخلته الهاتفية: "ربنا يحفظك ويوفقك ويكمل لك بخير، ما حفظته هو أطيب كلام، البركة معاك. الحفظ جميل ومهم، لكن الفهم أيضًا جميل ومهم للغاية. مهم الأسر تنتبه لأبنائها وتبحث عن نقاط تفوقهم، ليس شرطًا أن يكون حافظتهم قوية، ممكن أنشطة رياضية أو أي ملكات آخرى وحينها سنجد النبت الجميل".

شخصية قيادية

ونوّه والد الطفل قارئ القرآن في احتفالية "قادرون باختلاف": "أحمد دائمًا لديه شخصية قيادية ويحاور أي مسؤول في المركز أو المدينة، نحاول دائمًا أن نكوّن لديه شخصية فريدة وألا يهاب المواجهة".

وأشار "تامر" في حديثه مع موقع "دوت الخليج" إلى أنّ: "ابني يحفظ القرآن الكريم بقراءاته السبع، ويتمنى في المستقبل أن يكون طبيبًا وقارئًا للقرآن، وبمشيئة الله سيحقق حلمه الفريد وأن يكون نافعًا لنفسه ولبلده، وأن يكون واحدا من قراء القرآن الكريم المعتمدين في الإذاعة المصرية".