الهند تسجل 17 إصابة جديدة بمتحور أوميكرون

جدة - نرمين السيد - سجلت الهند 17 إصابة جديدة بمتحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون"، ليرتفع العدد الإجمالى للإصابات فيها إلى 21 حالة.



جدة - نرمين السيد - سجلت الهند 17 إصابة جديدة بمتحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون"، ليرتفع العدد الإجمالى للإصابات فيها إلى 21 حالة. وأكدت وزارة الصحة الهندية فى بيان الليلة أن جميع الإصابات الجديدة وافدة من الخارج أو على اتصال بوافدين.

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