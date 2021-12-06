سلفة نقدية سريعة بدون تحويل الراتب علي دفعات مجدولة وميسرة

سلفة نقدية سريعة بدون تحويل الراتب ، تمويل فورى بشروط ميسرة ومتطلبات بسيطة ، يمكن للموظف في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية ، الاستفادة منه بأقل راتب شهري ، وبإجراءات سهلة وميسرة ، منتج تمويلي متاح لدى منصة سلفة الإلكترونية، لقطاع الأفراد في المملكة ، حيث تعتبر منصة سلفة الإلكترونية أول منصة إلكترونية سعودية مصرحة من البنك المركزي السعودي ، لتقديم خدمات التمويل الشخصي ، بصورة فورية وسريعة ، والتي من شأنها خدمة كافة الاحتياجات المالية للمواطنين.

الشروط الأساسية للاستفادة من التمويل الشخصي من منصة سلفة

وقد قامت منصة سلفة الإلكترونية بتحديد بعض الضوابط والشروط للاستفادة من التمويل الشخصي المتاح لدي المنصة لقطاع الأفراد ، وسوف نستعرض في هذا المقال تلك الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين ، للاستفادة من المبالغ المالية التي توفرها منصة سلفة الإلكترونية للعملاء ، من خلال هذا العرض التمويلي.

طالب التمويل يجب أن يكون من المواطنين السعوديين ، للاستفادة من التمويل الشخصي من منصة سلفة الإلكترونية.

الحد الأدنى لعمر طالب التمويل هو 18 سنة ، والحد الأقصى لعمر طالب التمويل هو 60 سنة.

لاستكمال إجراءات طلب الحصول على التمويل الشخصي من منصة سلفة الإلكترونية ، يجب أن يكون الدخل الشهري لطالب التمويل لا يقل عن 4000 ريال سعودي.

موظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضاً يمكنه الاستفادة من هذا المنتج.

طالب التمويل يمكنه الاستفادة من تمويل منصة سلفة الإلكترونية ، بدون شرط تحويل الراتب الشهري له.

الحد الأدنى لمدة الخدمة في الوظيفة هو ثلاثة أشهر ، وذلك لإنهاء جميع إجراءات طلب الحصول على التمويل الشخصي ، المتاح لدي منصة سلفة الإلكترونية لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية.

لا يشترط أن يقوم طالب التمويل بالذهاب إلى أحد مكاتب المنصة بالمملكة ، ولكن يمكن التقديم على طلب تمويل منصة سلفة ، من خلال الموقع الإلكتروني للمنصة علي الإنترنت.

تمويل منصة سلفة الإلكترونية مطابق لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

يمكن لطالب التمويل الحصول على مبالغ مالية تبدأ من 1000 ريال سعودي ، وتصل حتي 5000 ريال سعودي ، من خلال عرض تمويل منصة سلفة الإلكترونية.

طالب التمويل يمكنه تقسيط مبلغ السلفة علي دفعات ميسرة ، وذلك بما يتناسب مع الدخل الشهري له.

موافقة سريعة من منصة سلفة علي طلب التمويل الشخصي.

إيداع نقدى فورى لمبلغ التمويل في الحساب البنكي الخاص بالعميل ، والمعتمد لدى منصة سلفة ، داخل المملكة العربية السعودية.

أهم مزايا التمويل الشخصي من منصة سلفة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية