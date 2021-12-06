قرض نقدى فورى بدون تحويل الراتب وبدون ضمانات بأقل هامش ربح

قرض نقدى فورى بدون تحويل الراتب ، أحد أهم القروض التي تكون موضع بحث من قبل الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية ، والراغبين في الحصول على سيولة نقدية سريعة وفورية ، بشروط ميسرة ومتطلبات بسيطة لاستكمال الطلب ، كما يسعي الكثير من موظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضاً بالمملكة، للاستفادة من تمويل شخصي بأقل راتب شهري وأقل هامش ربح ، بالإضافة إلى سهولة إتمام كافة الإجراءات الخاصة بطلب المنتج ، ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال أهم مميزات التمويل الشخصي المتاح لدي منصة سلفة الإلكترونية ، لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، كما يمكن أن تتعرف من خلال متابعة هذا المقال علي الشروط التي حددتها المنصة ، لاستكمال إجراءات طلب الحصول على التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب.

قرض نقدى فورى بدون تحويل الراتب بأقل هامش ربح

تمويل شخصي سريع وفورى بدون تحويل الراتب ، أحد الحلول التمويلية الميسرة التي توفرها منصة سلفة الإلكترونية لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية ، حيث توفر منصة سلفة للعملاء من خلال هذا المنتج ، سيولة نقدية سريعة ، والتي تخدم كافة الاحتياجات المالية الطارئة لهم ، وذلك من خلال شروط سهلة ومتطلبات بسيطة للحصول على المبالغ المالية ، كما أتاحت منصة سلفة الإلكترونية للعملاء إمكانية التقديم على طلب التمويل ، من خلال الموقع الإلكتروني للمنصة علي الإنترنت ، وبدون الحاجة إلى الذهاب إلى أحد مكاتب المنصة الرئيسية الموجودة داخل المملكة العربية السعودية.

قامت منصة سلفة الإلكترونية بالمملكة بتصميم تمويل شخصي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. موظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضاً بالمملكة ، يمكنهم الاستفادة من تمويل منصة سلفة ، بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري له. يتميز التمويل الشخصي من منصة سلفة الإلكترونية بأقل هامش ربح. توفر منصة سلفة الإلكترونية للعملاء من خلال هذا المنتج ، مبالغ مالية يمكن أن تبدأ من 1000 ريال سعودي ، وتصل حتي 5000 ريال سعودي ، والتي من شأنها خدمة الاحتياجات المالية الطارئة للمواطنين. موافقة سريعة وفورية من المنصة علي طلب التمويل الشخصي. تعمل منصة سلفة الإلكترونية علي سرعة توفير السيولة النقدية التي يحتاج إليها العميل . يمكن للعميل التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب ، أونلاين من خلال الموقع الإلكتروني للمنصة علي الإنترنت ، وبدون الحاجة إلى الذهاب إلى أحد مكاتب المنصة. يمكن للعميل تقسيط مبلغ التمويل الشخصي ، علي أقساط شهرية ميسرة ومجدولة .

في البداية يجب أن يقوم الشخص المتقدم بالطلب بالدخول علي الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة سلفة الإلكترونية علي الإنترنت.

بعد ذلك يقوم العميل بإنشاء حساب جديد علي المنصة.

تحديد مبلغ التمويل الذي يحتاج إليه العميل ، ومدة سداد مبلغ التمويل التي تتناسب مع راتبه الشهري ، وتتلائم مع الإلتزامات المالية الأخرى له.

بعد ذلك يقوم العميل بتعبئة نموذج طلب التمويل الشخصي بكافة البيانات الشخصية المطلوبة.

رفع كافة الأوراق والمستندات اللازمة لاستكمال الطلب ، والداعمة البيانات التي إدخالها العميل.

يشترط أن يكون الشخص المتقدم بالطلب من المواطنين السعوديين.

الراتب الشهري للعميل يجب ألا يقل عن 4000 ريال سعودي ، وذلك للاستفادة من التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من منصة سلفة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية.

عمر الشخص المتقدم بالطلب يجب ألا يقل عن 18 سنة ، ولا يزيد عن 60 سنة ، وذلك عند التقدم بطلب تمويل منصة سلفة الإلكترونية.

يشترط أن يكون الشخص المتقدم بالطلب علي رأس العمل بمدة لا تقل عن 3 أشهر ، وذلك لاستكمال إجراءات طلب الحصول على التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب.

مميزات التمويل الشخصي من منصة سلفة الإلكترونية لقطاع الأفرادكيفية التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من منصة سلفة الإلكترونيةالشروط العامة للاستفادة من التمويل الشخصي من منصة سلفة الإلكترونية