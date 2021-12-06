بدون ضامن ولاتحويل راتب قدم الآن على تمويل شركة الأمثل 100 الف ريال واستلم فورا

من أكثر شركات التمويل في تقديم القروض والتمويلات للشركات المتوسطة والصغيرة نجد شركة الأمثل خير معين لاية تمويلات بنكية، وتمتاز بالكثير من المزايا التي نادرا أن تجدها فى شركات التمويل المختلفة، واليوم ومن خلال مقالي تقدم شركة الأمثل للتمويل قرض بدون تحويل راتب لا يتطلب ضامن بقيمة 100 ألف ريال سعودي ميسرة السداد، قرض بشروط ميسرة وبفترة سماح لسداد طويلة، وتقدم شركة الأمثل قروضها التمويلية كأفضل الحلول المصرفية وتلبية الاحتياجات المالية مطابقة للشريعة الإسلامية، تقدم الشركة أفضل الحلول التمويلية وفي اسرع وقت وبدون تعقيد في الإجراءات البنكية، وسوف نوضح من خلال المقال الشروط الواجب توافرها للحصول على القرض وكيفية التقديم على القرض.

الشروط المطلوبة للحصول على القرض من شركة الأمثل للتمويل:

عندما تتوفر الشروط الآتية من حقك التقديم على قرض شركة الأمثل :

يشترط ان لا يقل عمر طالب القرض سواء (ذكر أو أنثى) عن 21 سنة.

شركة الامثل تتيح التمويل للسعوديين فقط.

يشترط لطالب القرض أن يكون على رأس عمل في إحدى القطاعات الحكومية أو شبه الحكومية أو الشركات الكبرى.

تمويل شركة الامثل بدون كفيل أو ضامن يصل إلى 50 ألف ريال. تمويل شركة الامثل بدون تحويل راتب يصل إلى 100 ألف ريال. التمويل بهامش الربح منافس وثابت طوال فترة القرض. من اهم مزايا التمويل السداد على أقساط مريحة حتى 24 شهر. أسرع وأسهل إجراءات مع مرونة التعامل مع العملاء. تمويل بصيغة (التورق) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومجاز رقابياً. إمكانية السداد المبكر وفق لوائح البنك المركزي.

المميزات التي يتمتع بها قرض شركة الأمثل:

ومن الجدير بالذكر انه في حالة إن زاد المبلغ عن الخمسين ألف ريال يتطلب تقديم ضامن أي يمكنك طلب تمويل ب50.000 بدون كفيل ولا تحويل راتب.

الاوراق والمستندات المطلوبة للتقديم على القرض من شركة الامثل :

للحصول على القرض يجب توفر الاوراق والمستندات المطلوبة كالتالي:

صورة من بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول. كشف حساب بنكي حديث لآخر 3 شهور. خطاب تعريف بالراتب يشمل إجمالي الدخل الشهري والمسمى الوظيفي وتاريخ التعيين. العنوان الوطني بالإضافة إلى إثبات سكن ملك أو إيجار. احيانا يتطلب وثائق أخرى في بعض الحالات الاستثنائية.

شروط الحصول على التمويل الخاص بالمنشأت الصغيرة والمتوسطة:

الاوراق والمستندات المطلوبة للحصول على تمويلك :

تعبئة نموذج طلب التمويل. كشف حساب بنكي لأخر 12 شهر. صورة من القوائم المالية للسنوات الثلاث الماضية (500,000) ريال فأكثر. صورة من الهوية الوطنية للمالك والشركاء والوكيل. صورة من السجل التجاري. صورة من عقد تأسيس الشركة. وفي بعض الحالات الاستثنائية يوجد متطلبات إضافية.

مبلغ تمويل يصل إلى 7,500,000 ريال.

إجراءات سريعة وسهلة.

مدة سداد تصل إلى 48 شهر.

تمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

المميزات التي يتمتع بها التمويل للمنشأت من شركة الامثل :للتقديم على القرض والشكاوى والاستفسارات ولخدمة العملاء :

بعد تجهيز أوراقك ومستنداتك والوثائق المطلوبة للحصول على القرض تقدم الى موقع شركة الأمثل وأطلب القرض عبر الموقع الإلكتروني شركة الامثل للتمويل ولاية شكاوى أو إستفسارات اطلب خدمة العملاء وأسال على أية استفسارات وللتعرف والتقديم على القرض عن طريق زيارة فرع من فروع الشركة الموجودة في محافظات المملكة أو الاتصال عبر رقم الهاتف 8003015555، مع الأوراق المطلوبة لتقديم الطلب.