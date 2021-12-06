مصرع 5 أشخاص وإصابة 15 آخرين بحادث سير بالمكسيك

جدة - نرمين السيد - أعلن الحرس الوطنى المكسيكى أن 5 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 15 آخرون إثر صدم شاحنة 15 سيارة فى ولاية كواهويلا شمالى البلاد.



جدة - نرمين السيد - أعلن الحرس الوطنى المكسيكى أن 5 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 15 آخرون إثر صدم شاحنة 15 سيارة فى ولاية كواهويلا شمالى البلاد. وأشار الحرس فى بيان على "تويتر" إلى أن "الحادث وقع على طريق ماتوالا - سالتيلو السريع، حيث صدمت شاحنة 15 سيارة صغيرة، مما تسبب فى مقتل 5 أشخاص وجرح 15 آخرين".

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