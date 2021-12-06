“الحَاسِمة” موعد لعبة العراق وقطر اليوم 6-12-2021 في كأس العرب و القنوات الناقلة لمباراة العراق اليوم

موعد لعبة العراق وقطر اليوم في الجولة الثالثة من بطولة كأس العرب 2021. نستعرض معكم تفاصيلها في هذا المقال عبر موقعنا “ثقفني”. كما نتناول أيضًا القنوات الناقلة لمباراة العراق وقطر اليوم الاثنين الموافق 6-12-2021. حيث لم يتمكن المنتخب العراقي من تحقيق نتائج قوية خلال المواجهة الأولى والثانية من البطولة العربية. مما يجعل ذلك دافعًا أمام منتخب أسود الرافدين لاستعادة توازنه وتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية من أجل الوصول إلى منافسات ربع نهائي بطولة كأس العرب.

لعبة العراق وقطر اليوم تشهد منافسة شرسة بين المنتخبين في الجولة الثالثة من بطولة كأس العرب. حيث يتصدر منتخب قطر جدول ترتيب المجموعة الأولى من البطولة العربية برصيد 6 نقاط. فيما يتقاسم المنتخب العراقي صدارة ترتيب المجموعة بالمركز الثاني وذلك برصيد نقطتين بعدما خاض مباراتين الأولى كانت أمام منتخب عمان والتي تعادل فيها إيجابيًا بنتيجة 1-1 خلال المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب ستاد الجنوب يوم الثلاثاء الماضي. وخاض منتخب أسود الرافدين مباراته الثانية أمام منتخب البحرين وتعادل فيها سلبيًا دون أي أهداف.

وعلى الجانب الآخر فقد حقق المنتخب القطري فوزه على منتخب البحرين خلال المواجهة الإفتتاحية ببطولة كأس العرب والتي فاز فيها بهدف نظيف عن طريق لاعبه عبدالعزيز حاتم خلال الدقيقة 63 من عمر الشوط الثاني. وفي الجولة الثانية خاض مباراته أمام منتخب عمان وفاز عليه بنتيجة 2-1. وفيما يلي نرصد لكم موعد لعبة العراق وقطر اليوم والقنوات الناقلة للمباراة.

يحين موعد لعبة العراق وقطر في الجولة الثالثة من بطولة كأس العرب 2021. مساء اليوم الاثنين الموافق 6-12-2021. وذلك على ملعب ستاد البيت القطري. حيث تنطلق صافرة المباراة في التوقيتات التالية.

المباراة الدولة التوقيت موعد لعبة العراق وقطر اليوم السعودية في تمام الساعة 10:00 مساءً مصر في تمام الساعة 9:00 مساءً الإمارات العربية المتحدة في تمام الساعة 11:00 مساءً الكويت في تمام الساعة 10:00 مساءً العراق في تمام الساعة 10:00 مساءً قطر في تمام الساعة 10:00 مساءً

جماهير أسود الرافدين يتطلعون لمعرفة القنوات الناقلة لـ لعبة العراق وقطر اليوم في الجولة الثالثة من بطولة كأس العرب 2021. والتي من المقرر أن تُذاع مجانًا دون تشفير من خلال قناة beIN Sports HD 2 وقناة beIN Sports HD 1 وسيتم بث المباراة من خلال تردد القنوات الناقلة عبر قمر نايل سات وعرب سات وسهيل سات بجودة بث عالية HD. وفيما يلي ترددات القنوات الناقلة.

القمر الصناعي نايل سات التردد 11084 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي الجودة HD معامل تصحيح الخطأ 2/3

القمر الصناعي نايل سات التردد 11054 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي الجودة HD معامل تصحيح الخطأ 3/4