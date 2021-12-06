التحالف يعترض مسيرتين بالأجواء اليمنية استهدفتا السعودية

جدة - نرمين السيد - وقال التحالف إنه سيتم التعامل مع مصادر التهديد بحزم استجابة للتهديد والسلوك الهمجى مشيرا إلى أن العمليات التى تنفذها قوات التحالف تتوافق مع القانون الدولى الانسانى وقواعده العرفية. وكانت قد نفذت قوات التحالف ضربات جوية ضد أهداف عسكرية مشروعة فى العاصمة اليمنية صنعاء استجابة للتهديد. وقال التحالف إن "الضربات دمرت 3 مراكز عمليات تابعة للميليشيا الحوثية ارتبطت بإطلاق الصواريخ والمسيرات فجر الأحد". ولفت إلى أن "الضربات فى صنعاء جاءت استجابة للتهديد ومحاولة استهداف المدنيين".

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