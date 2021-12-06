مقتل 12 جنديا وإصابة 8 فى اشتباكات مع مسلحين جنوب غربى النيجر

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الدفاع النيجرية فى بيان الليلة الماضية أن عشرات المسلحين قتلوا أيضا فى الاشتباكات بين الجانبين، والتى وقعت على بعد خمسة كيلومترات من بلدة فانتيو قرب الحدود مع بوركينا فاسو.
وأوضحت الوزارة أن التعزيزات العسكرية والدعم الجوى ساهما فى دحر المسلحين الذين تركوا وراءهم عشرات القتلى والمعدات.
وتكافح النيجر منذ عام 2017 م ضد مجموعات مسلحة مرتبطة بتنظيمى القاعدة وداعش الإرهابيين.
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