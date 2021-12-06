قرار سعودى بالسماح لـ متلقى هذا اللقاح من أداء الحج والعمرة

جدة - نرمين السيد - قررت هيئة الصحة العامة السعودية، مساء أمس الأحد، السماح لـ لقاح "سبوتنيك فى" الروسى المضاد لـ فيروس كورونا، بدخول المملكة، للقيام بـ العمرة والحج ابتداء من أول يناير 2022.





وكشفت هيئة الصحة العامة، فى بيان لها، عن أنها أدرجت لقاح "سبوتنيك فى" الروسى، ضمن تحديثات تطبيق "وقاية" للقاحات المسموح للمطعمين بها، دخول المملكة. جدير بالذكر، أن الصندوق الروسى للاستثمار المباشر الذى موَّل إنتاج لقاح "سبوتنيك فى" أعلن أن السعودية "أعطت موافقتها على دخول أفراد تلقوا لقاح سبوتنيك فى الروسى إلى أراضيها".

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