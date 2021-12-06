ارتفاع إصابات أوميكرون فى الدنمارك خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وقالت السلطات الدنماركية، في بيان أوردته إذاعة "مونت كارلو الدولية"، مساء أمس الأحد، إن عدد الإصابات زاد لـ 183 إصابة، لافتة إلى أن ارتفاع عدد الإصابات بمتحور أوميكرون يثير القلق الشديد من انتشاره بشراسة.

جدير باذكر، أن الدنمارك سجلت، في وقت سابق، 18 حالة إصابة مؤكدة بـ أوميكرون، فضلا عن 42 حالة غير مؤكدة.