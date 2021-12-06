الأرجنتين تسجل أول حالة للإصابة بمتحور أوميكرون

جدة - نرمين السيد - وجاء فى بيان صدر عن الوزارة: "فى 5 ديسمبر الجارى أكد معمل التحكم الوطنى تسجيل أول حالة للإصابة بمتحور "أوميكرون" فى الأرجنتين لدى مسافر قادم من جنوب إفريقيا".
وأضافت الوزارة أن المواطن الأرجنتينى كان عائدا من جنوب إفريقيا عبر الولايات المتحدة ودخل أراضى البلاد فى 30 نوفمبر الماضي، مشيرة إلى أن اختبارى كورونا أجريا عليه قبل إقلاعه وبعد وصوله إلى البلاد أظهرت نتائج سلبية. وفى 2 ديسمبر الجارى أجرى المسافر وهو فى الحجر الصحي، اختبارا جديدا أظهر نتيجة إيجابية. وتدل نتائج الوزارة على أنه لا يوجد لدى هذا المسافر الملقح ضد فيروس كورونا بالكامل أى أعراض للمرض.
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