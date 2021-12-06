الصين تسجل 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين اليوم الاثنين تسجيل 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، ليرتفع العدد الإجمالى للإصابات إلى 99203 .



جدة - نرمين السيد - أعلنت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين اليوم الاثنين تسجيل 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، ليرتفع العدد الإجمالى للإصابات إلى 99203 . وأفاد بيان من اللجنة بأن 38 من الإصابات الجديدة محلية. ولم تسجل الصين أى وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636

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