القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة 1443 تعلن فتح باب التسجيل والقبول عبر jobs.sa

القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، يعتبر واحد من أكثر المواضيع التي تشغل بال الآلاف من الأشخاص في المملكة العربية السعودية حيث يرغب العديد من الأشخاص في التعرف على الخطوات اللازمة للتسجيل في القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة وكذلك الشروط اللازمة للتسجيل، وذلك حيث أعلنت وزارة الداخلية عن عدد من الوظائف الشاغرة برتبة جندي يمكن التسجيل فيها لعدد كبير جدًا من الأشخاص من داخل المملكة، وتعتبر هذه الوظائف واحدة من أهم الوظائف في المملكة حيث يقوم هؤلاء الأشخاص بخدمة زوار بيت الله الحرام سواء من الناحية الأمنية أو من ناحية التنظيف والخدمات، ونقدم لكم في هذا المقال عبر موقع ثقفني كافة التفاصيل الخاصة بالتسجيل في الوظائف.

شروط تقديم القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة

قامت القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة بالإعلان عن عدد من الشروط التي يجب أن تتوافر في الأشخاص الذين يتقدمون على الوظائف والتي تتمثل في الآتي:-

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم في المملكة إقامة دائمة (مع استثناء الأشخاص الذين نشأوا في خارج المملكة مع والدهم في خدمة المملكة).

يجب أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة.

أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك وغير محكوم عليه بأي أحكام مخلة بالشرف والأمانة.

في حال إذا كان المتقدم متزوج يجب أن يكون متزوج من سعودية.

ألا يكون قدم تم تعيينه في إحدى الوظائف التابعة للنظام العسكري.

أن يكون وزنه متناسب مع طوله وذلك وفقًا للائحة الطبية.

أن يجتاز كافة الاختبارات الخاصة بالقبول.

رابط التقديم في وظائف القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة

كما يتساءل الجميع في المملكة العربية السعودية عبر العديد من محركات البحث المختلفة عن الخطوات اللازمة للتسجيل والتقديم على الوظائف الخاصة بـ القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة 1443 والتي ستتم بشكل إلكتروني عبر رابط أبشر للتوظيف الإلكتروني، والذي يتم عن طريق الخطوات البسيطة التالية:-