الفرصة الأخيرة للأخضر.. موعد مباراة السعودية والمغرب في كأس العرب والقنوات الناقلة

مباراة السعودية والمغرب ، تحت شعار أكون أو لا أكون، يدخل المنتخب السعودي مواجهة الثلاثاء المقبل 7 ديسمبر 2021 ، أمام شقيقه المغربي، وذلك ضمن لقاءات الجولة الثالثة الأخيرة والحاسمة، في بطولة كأس العرب 2021 ، والتي تستضيفها قطر بين 30 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2021 ، برعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم “FiFa”، وفي إطار مباريات المجموعة الثالثة، يحتضن ملعب ستاد الثمامة في العاصمة القطرية الدوحة، فعاليات المواجهة القوية التي تجمع الصقور الخضر وأسود الأطلسي.

في السطور التالية، سنستعرض سويًا كافة التفاصيل و موعد مباراة السعودية والمغرب والقنوات الناقلة ، إلى جانب مشوار المنتخبين في النسخة العاشرة من مونديال العرب وإجمالي تاريخ مشاركاتهما في البطولة منذ تدشينها عام 1963 ، وكذلك تاريخ مواجهات السعودية والمغرب .

مباراة السعودية والمغرب

مواجهة نارية أخرى، تشهدها بطولة كأس العرب 2021 ، والتي تجمع أحد أقوى الأقطاب الكروية في القارتين الأفريقية والآسيوية.

ورغم تأهل المغرب رسميًا إلى الدور الثاني، إلا أن الصراع حاليًا يدور حول المركز الثاني بشكل كبير، بين السعودية والأردن ، لذا فالأخضر بحاجة إلى الفوز ولا بديل عنه، بجانب هزيمة النشامى أو تعادلهم مع فلسطين مع انتظار فارق الأهداف.

يُشار إلى أن المنتخب الفلسطيني يمتلك حظوظًا ليست بالقليلة في التأهل، حال فوزه على الأردن وخسارة السعودية أمام المغرب.

نستعرض فيما يلي ترتيب المجموعة الثالثة في كأس العرب بعد الجولة الثانية:

جدير بالذكر، أن الجولة الثالثة والحاسمة من دور المجموعات في البطولة العربية، ستشهد إقامة مواجهات قوية، تبدأ الإثنين، مثل مباراة الإمارات وتونس في المجموعة الثانية، و مباراة عمان والبحرين و مباراة قطر والعراق بالمجموعة الأولى .

أما يوم الثلاثاء، فيشهد إقامة مباريات هامة، مثل مباراة مصر والجزائر الحاسمة لصدارة المجموعة الرابعة.

البداية مع منتخب السعودية لكرة القدم ، الذي قدم مستوىً لا يليق بالكرة السعودية ولا الآمال المعقودة عليه، بصفته ثاني أكثر المنتخبات تتويجًا باللقب، ومن بين المرشحين للفوز به.

وخاض المنتخب السعودي الجولتين الماضيتين، دون أن ينجح في الفوز بأي مباراة، إذ خسر في الجولة الأولى أمام الأردن بهدف “بالنيران الصديقة”، قبل أن يتعادل “بصعوبة” إيجابيًا مع فلسطين بنتيجة (1-1).

ويحتل الأخضر حاليًا المركز الثالث في المجموعة، برصيد نقطة واحدة وصافي (-1) هدف.

وحول تاريخ مشاركات السعودية في كأس العرب ، فكما أسلفنا فإن المنتخب السعودي هو ثاني أكثر المنتخبات تتويجًا بلقب البطولة، بعد العراق، برصيد لقبين.

وخلال 6 مشاركات، تمكن الصقور الخضر من الفوز بلقب نسختي 1998 على حساب قطر بنتيجة (3-1)، وفي 2002 على حساب البحرين بهدف نظيف.

كما احتل السعوديون المركز الثاني في مونديال العرب 1992 ، بعد الخسارة أمام المنتخب المصري بنتيجة (2-3).

وجاء الأخضر في المركز الثالث في بطولة 1985 بعد الفوز على قطر بركلات الترجيح بنتيجة (3-1)، بالإضافة لاحتلال المركز الرابع في 2012 عقب الخسارة من أسود الرافدين بهدف نظيف.

على الجانب الآخر، يدخل منتخب المغرب لكرة القدم ، مواجهة الثلاثاء، باحثًا عن نقاط واحدة على أقل تقدير، من أجل تأمين الصدارة التي يزاحمه فيها المنتخب الأردني حاليًا.

وخلال الجولتين السابقتين، تمكن أسود الأطلسي من تحقيق العلامة الكاملة (6 نقاط)، بالفوز بنتيجة واحدة (4-0) على فلسطين ثم الأردن.

ويعد المنتخب المغربي الأكثر تسجيلًا للأهداف في الجولتين الأوليين من دور المجموعات في كأس العرب برصيد 8 أهداف.

أما عن تاريخ مشاركات المغرب في كأس العرب ، فيسجل أسود الأطلسي حضورهم الرابع في البطولة، التي توجوا بلقبها من قبل.

ويعتبر المنتخب المغربي حامل لقب النسخة الأخيرة من مونديال العرب في 2012، بعد الفوز به على حساب المنتخب الليبي بركلات الترجيح (3-1) عقب انتهاء المباراة النهائية بالتعادل الإيجابي (1-1).

وتقاسم منتخبا الأردن والمغرب المركزين الثالث والرابع في نسخة 2002 ، بعد خسارتهما في نصف النهائي، وعدم لعب مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وبالمناسبة، فقد خسرت المغرب أمام السعودية ، بثنائية نظيفة، في نصف نهائي كأس العرب 2002 .

وودع المغاربة البطولة من دور المجموعات، في النسخة السابعة من البطولة العربية عام 1998.

تاريخ مواجهات السعودية والمغرب

في جانب المواجهات الرسمية، جمعت المغرب والسعودية 10 مواجهات، في منافسات مختلفة، ما بين دورة الألعاب العربية ودورة الألعاب الأولمبية ونهائيات كأس العالم، إلى جانب كأس العرب ودورة ألعاب التضامن الإسلامي، فضلًا عن مواجهات ودية أخرى.

يعتبر المنتخب السعودي الأكثر فوزًا في المواجهات السعودية المغربية ، برصيد 7 انتصارات، بينما فاز المنتخب المغربي في مباراتين فقط.

أما عن الأهداف المسجلة في المواجهات، فيعتبر أسود الأطلسي الأكثر تهديفًا بـ17 هدفًا، بينما سجل الصقور الخضر 15 هدفًا.

وحول أكبر فوز تحقيق في تاريخ لقاءات السعودية والمغرب ، هو انتصار المنتخب المغربي بنتيجة (13-1) في دورة الألعاب العربية الثالثة التي استضافتها المغرب وتوجت بلقبها، وهي بالمناسبة أول مواجهة جمعت الشقيقين العربيين.

وكان الفوز الأكبر للسعوديين بنتيجة (4-1)، خلال مباراة ودية جرت في 12 سبتمبر 1976.

موعد مباراة السعودية والمغرب والقنوات الناقلة

تقام المواجهة المرتقبة، مساء الثلاثاء، عند الساعة السادسة ( 6:00 م ) بتوقيت السعودية، الخامسة ( 5:00 م ) بتوقيت مصر، الرابعة ( 4:00 م ) بتوقيت المغرب، الثالثة ( 3:00 م ) بتوقيت جرينتش.

وحول حكم مباراة المغرب والسعودية ، فلم يكشف الاتحاد العربي لكرة القدم بعد عن القيادة التحكيمية الخاصة باللقاء.

تقوم شبكة قنوات بي إن سبورت و قنوات الكأس القطريتان بنقل أحداث المواجهة، عبر فضائيتي beIN Sports HD 1 و Alkass One HD بجانب تطبيق beIN Sports Connect .

وحول معلق مباراة السعودية والمغرب ، فقد أسندت بي إن سبورت إلى المعلق الرياضي اليمني حسن العيدروس المهمة.

الخاتمة

استعرضنا في السطور الماضية، كافة التفاصيل و موعد مباراة السعودية والمغرب والقنوات الناقلة ، بالإضافة إلى مشوار المنتخبين الشقيقين في كأس العرب 2021 وأرشيف تاريخ مشاركاتهما بالبطولة، علاوة على تاريخ مواجهات السعودية والمغرب .