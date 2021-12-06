نتابع معكم خلال السطور القادمة من هذا المقال عبر موقع ثقفني كافة التفاصيل والمعلومات الخاصة بالتقديم على وظائف أمن الحج والعمرة 1443 والتي يتم التقديم عليها عبر منصة أبشر للتوظيف jobs.sa والتي يتم التقديم فيها على هذه الوظائف بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى الخروج من المنزل وذلك عن طريق الدخول إلى المنصة الخاصة بالتوظيف ثم تسجيل الدخول واختيار منها الوظائف المتاحة ثم يتم اختيار الوظائف الخاصة بقوات آمن العمرة والحج ثم تسجيل كل البيانات التي تطلب منك والضغط على التقديم.رواتب وظائف أمن الحج والعمرة
تم الإعلان عن فتح باب التسجيل في وظائف أمن الحج والعمرة 1443 منذ اليوم الرابع من شهر ديسمبر الجاري 2021 والتي يتم التقديم لها كما ذكرنا، وكانت وزارة المالية في المملكة قد أعلنت عن الرواتب الخاصة بهذه الوظائف والتي تأتي حسب الدرجة الخاصة بالوظيفة حيث جاءت الرواتب كالآتي:-
- أولًا.. رواتب الجندي: تتراوح الرواتب الخاصة بالجندي من 3220 ريال في الدرجة الأولى وحتى 5040 ريال في الدرجة الخامسة عشر.
- ثانيًا.. رواتب الجندي أول: تتراوح رواتب جندي أول ما بين 3395 ريال في الدرجة الأولى وحتى 5425 ريال في الدرجة الخامسة عشر.
- ثالثًا.. رواتب العريف: تبدأ رواتب العريف من 3765 ريال في الدرجة الأولى وحتى تصل إلى 6215 ريال في الدرجة 15.
- رابعًا.. رواتب وكيل رقيب تبدأ من 4455 ريال وحتى 7395 ريال.
- خامسًا.. رواتب رقيب ما بين 5260 ريال حتى 8760 ريال.
- سادسًا.. رواتب رقيب أول ما بين 6180 ريال حتى 10380 ريال.
- سابعًا.. رواتب رؤساء رقباء تبدأ من 7215 ريال وحتى 12255 ريال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تقديم وظائف أمن الحج والعمرة 1443 رابط وشروط التقديم على الوظائف عبر ابشر للتوظيف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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