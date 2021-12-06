جنوح سفينة شحن صينية قرب جزيرة ساخالين

قالت مديرية حالات الطوارئ في مقاطعة ساخالين، إن سفينة شحن صينية جنحت قبالة مدينة خولمسك بجزيرة ساخالين في أقصى شرق روسيا، بسبب عاصفة بحرية.
ووفقا للسلطات المحلية، يتكون طاقم السفينة الصينية Xing Yuan من 12 شخصا.
وذكرت أن فرق الإنقاذ التابعة لمديرية حالات الطوارئ الإقليمية توجهت الى مكان الحادث.
وتدل المعطيات الأولية المتوفرة، على عدم وجود مصابين بين أفراد الطاقم، وكذلك لم يحدث أي تسرب للوقود، الذي تبلغ كميته 103 أطنان من السفينة.
وأشارت السلطات المحلية، إلى أن أفراد الطاقم وكلهم من مواطني الصين، لم يطلبوا الإخلاء في الوقت الحالي.
ويؤكد المختصون الفنيون، من مركز تنسيق الإنقاذ البحري في يوجنو ساخالينسك، عدم وجود أية أضرار على السفينة، وأنه يجري في الوقت الراهن بحث موضوع جرها بعد انتهاء العاصفة.
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