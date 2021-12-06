شروط قرض العمل الحر 60 الف ريال سعودي بنك التنمية رجال ونساء لمواطني المملكة

ننشر لكم اليوم أهم شروط وكيفية التقديم على قرض العمل الحر للرجال والنساء 60 ألف ريال حيث يعد هذا القرض من أفضل القروض المقدمة من بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية حيث يقدم البنك قرض شخصي لكلًا من الجنسين من المواطنين السعوديين لبداية حياتهم من خلال عمل مشروع صغير خاص بهم للحصول على دخل مادي ويستفيد من هذا القرض الآلاف من المواطنين ويعد هذا النوع من القرض نوع من أنواع القروض الميسرة وفترة السداد ترضي الطرفين سواء البنك أو العميل.شروط التقديم على قرض العمل الحر للرجال والنساء 60 ألف ريال
حتى يمكنك التقديم على القرض للرجال والنساء لابد وأن تتوافر بك بعض الشروط التي تتمثل فيما يلي:-
- أن يكون المواطن المتقدم على هذا القرض سعودي الجنسية ويعيش في المملكة العربية السعودية.
- يجب على المواطن السعودي للتقديم على القرض أن يتمتع بحالة صحية وجسدية جيدة بحيث يمكنه العمل وممارسة نشاط المشروع.
- على المواطن المقترض أن يقوم بممارسة نشاطه الخاص بالمشروع بنفسه ويتعهد بالالتزام بذلك.
- حالة المواطن المقترض الائتمانية لابد وأن تكون مناسبة.
- مقر الإقامة الخاص به يجب أن تكون قريبة من مقر العمل أو المشروع الذي سيقوم بافتتاحه.
- نجاح المقترض واجتيازه المقابلة الشخصية للحصول على القرض.
- المواطنون السعوديون الذين يعملون في إحدى الجهات الحكومية أو الخاصة يجب ألا يزيد الراتب الشهري عن 14 ألف ريال سعودي.
- الأشخاص العاطلة عن العمل والذين ليس لديهم أي دخل ثابت.
- الأفراد الغير مخدومة من قنوات التمويل التقليدية.
- من خلال الدخول على “منصة العمل الحر ” وتسجيل الدخول عليها.
- إدخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة منك على المنصة والتأكد من صحة ما قمت بإدخاله.
- يمكنك استكمال عملية المصداقية الخاصة بالوثيقة من خلال منصة أبشر السعودية.
- قم بإكمال البيانات المطلوبة منك على المنصة الإلكترونية الخاصة بطلب الوثيقة ثم استخرجها بكل سهولة.
ويمكنكم التقديم على طلب التمويل الحر من خلال المنصة الوطنية للأسر المنتجة في المنطقة الجغرافية القريبة منك.
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ننشر لكم اليوم أهم شروط وكيفية التقديم على قرض العمل الحر للرجال والنساء 60 ألف ريال حيث يعد هذا القرض من أفضل القروض المقدمة من بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية حيث يقدم البنك قرض شخصي لكلًا من الجنسين من المواطنين السعوديين لبداية حياتهم من خلال عمل مشروع صغير خاص بهم للحصول على دخل مادي ويستفيد من هذا القرض الآلاف من المواطنين ويعد هذا النوع من القرض نوع من أنواع القروض الميسرة وفترة السداد ترضي الطرفين سواء البنك أو العميل.شروط التقديم على قرض العمل الحر للرجال والنساء 60 ألف ريال
حتى يمكنك التقديم على القرض للرجال والنساء لابد وأن تتوافر بك بعض الشروط التي تتمثل فيما يلي:-
- أن يكون المواطن المتقدم على هذا القرض سعودي الجنسية ويعيش في المملكة العربية السعودية.
- يجب على المواطن السعودي للتقديم على القرض أن يتمتع بحالة صحية وجسدية جيدة بحيث يمكنه العمل وممارسة نشاط المشروع.
- على المواطن المقترض أن يقوم بممارسة نشاطه الخاص بالمشروع بنفسه ويتعهد بالالتزام بذلك.
- حالة المواطن المقترض الائتمانية لابد وأن تكون مناسبة.
- مقر الإقامة الخاص به يجب أن تكون قريبة من مقر العمل أو المشروع الذي سيقوم بافتتاحه.
- نجاح المقترض واجتيازه المقابلة الشخصية للحصول على القرض.
- المواطنون السعوديون الذين يعملون في إحدى الجهات الحكومية أو الخاصة يجب ألا يزيد الراتب الشهري عن 14 ألف ريال سعودي.
- الأشخاص العاطلة عن العمل والذين ليس لديهم أي دخل ثابت.
- الأفراد الغير مخدومة من قنوات التمويل التقليدية.
- من خلال الدخول على “منصة العمل الحر ” وتسجيل الدخول عليها.
- إدخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة منك على المنصة والتأكد من صحة ما قمت بإدخاله.
- يمكنك استكمال عملية المصداقية الخاصة بالوثيقة من خلال منصة أبشر السعودية.
- قم بإكمال البيانات المطلوبة منك على المنصة الإلكترونية الخاصة بطلب الوثيقة ثم استخرجها بكل سهولة.
ويمكنكم التقديم على طلب التمويل الحر من خلال المنصة الوطنية للأسر المنتجة في المنطقة الجغرافية القريبة منك.
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