رصد أول حالة إصابة بمتحور أوميكرون فى تايلاند

جدة - نرمين السيد - ونقل راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" السنغافورية عن أوباس كارنكاوينبونج، المدير العام لإدارة مكافحة الأمراض، قوله إن الحالة لمواطن أمريكى يبلغ من العمر 35 عاما، وقد وفد إلى البلاد عبر إسبانيا يوم 29 نوفمبر الماضى، إلا أنه يعانى من أعراض بسيطة، فيما تعكف السلطات الصحية حاليا على فحص الأشخاص المخالطين للحالة المصابة.
وكانت تايلاند قد حظرت دخول المسافرين من 8 دول إفريقية، باعتبارها ذات مخاطر عالية فيما يتعلق بمتحور "أوميكرون"، اعتبارا من الشهر الجارى.
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