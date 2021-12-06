واشنطن تدين بشدة الهجوم على المدنيين فى مالى بإفريقيا

جدة - نرمين السيد - وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الهجوم أسفر عن مصرع 31 شخصا وإصابة 17 آخرين. وأضاف أن الولايات المتحدة تبعث بأحر تعازيها إلى الشعب المالي، وستواصل شراكتها معه فى سعيه نحو مستقبل آمن وديمقراطى ويتمتع بالرفاهية.

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