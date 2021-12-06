اليوم.. إيطاليا تبدأ قيود مشددة جديدة لمواجهة كورونا

وحسبما ذكرت وسائل إعلام إيطالية، سيتم السماح للملقحين أو المتعافين من كورونا فقط بتناول الطعام داخل المطاعم، والذهاب إلى دور السينما والحفلات فى الأندية، وحضور مباريات كرة القدم فى الاستاد، وذلك اعتبارًا من اليوم الإثنين، على أن يستمر العمل بهذه القيود حتى يوم 15 يناير المقبل، حسبما أعلن رئيس الوزراء ماريو دراجى فى نهاية الشهر الماضى.
ومن المقرر أن تسرى تلك القيود على وسائل النقل العام المحلية وفى الفنادق، إلى جانب القيود السارية التى تمنع غير الملقحين أو المتعافين من السفر لمسافات طويلة، وسيكون لزامًا على مستخدمى جميع المواصلات العامة فى وسائل النقل المحلية إثبات تعافيهم أو إظهار "جواز المرور الأخضر".
وستكون الشهادة رقمية، أو عبارة عن رمز استجابة سريعة "كيو آر" قابل للطباعة، والذى يمكن مسحه ضوئيا والتحقق منه باستخدام تطبيق على الهاتف الذكى.
فيما يبقى الأطفال دون سن الثانية عشر معفيون من هذه القيود، إذ أنه لا يمكن تطعيمهم حتى الأن، فى حين سيكون من الممكن تطعيمهم اعتبارًا من يوم 16 ديسمبر الجارى.
ووافقت هيئة الأدوية الإيطالية بالفعل على لقاح شركة فايزر - بيونتك المضاد لفيروس كورونا بجرعات منخفضة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عامًا.
كما ستوسع السلطات الإيطالية من نطاق التطعيمات الإلزامية اعتبارًا من 15 ديسمبر الجارى، لتشمل موظفى المدارس، وكذلك ضباط الشرطة والجنود.
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