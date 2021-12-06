إصابات كورونا حول العالم ترتفع إلى أكثر من 265.8 مليون حالة

جدة - نرمين السيد - أفادت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية بأن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 265 مليونا و854 ألفا و752 حالة. أفادت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية بأن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 265 مليونا و854 ألفا و752 حالة.





وقالت الجامعة، فى أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكترونى، صباح اليوم الاثنين، إن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و255 ألفا و648 وفاة. وأضافت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتى بلغت أكثر من 49 مليون إصابة، فى حين تجاوزت حصيلة الهند 34.6 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 22.1 مليون حالة.

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