شروط إعفاء مستفيدي الضمان الاجتماعي من رسوم إحكام والمقابل المالي لتملك العقارات

حددت منصة إحكام الضمان الاجتماعي شروط إعفاء المستفيدين من رسوم المقابل المالي لتملك العقارات، وبناءً عليه أعلنت الأمانة العامة للجان النظر على إعفاء جميع المستفيدين من الضمان الذين التزموا بالشروط المحددة مسبقًا، وعلى رأسها التقديم على منصة إحكام، وأكدت على ضرورة الإسراع بالتسجيل في المنصة؛ وذلك لأن فترة التسجيل تنتهي في موعد أقصاه الخميس القادم الموافق 5 جمادى الأولى، لتبدأ اللجنة في فحص طلبات التقديم التي تجاوزت 700 ألف طلب من مختلف أنحاء المملكة.

منصة إحكام الضمان الاجتماعي

تتولى منصة إحكام الضمان الاجتماعي مسؤولية الأعمال التنظيمية والإدارية والفنية التي تقدم الدعم للجان النظر في مهام الطلبات الخاصة بتملك العقارات، وقد أصدرت المنصة قرار بإعفاء طلبات تملك العقارات المستوفية الشروط المحددة، وذلك للمستفيدين من الضمان، وقد حددت موعد التقديم في منصة إحكام، وتقديم طلب الإعفاء المالي من رسوم الحصول على الخدمة، لذلك المقابل المالي لا يعني قبول الطلب ولكن بفرض دراسة الطلب والحصول على الخدمة، تجدر الإشارة إلى أنها في حالة التقدم بأكثر من طلب لمستفيدي الضمان، يشمل الإعفاء الطلب الأول فقط.

شروط إعفاء مستفيدي الضمان الاجتماعي من المقابل المالي

حددت منصة إحكام الشروط الواجب توافرها في المعفيين من المقابل المالي لتملك العقارات، الذي يكون نظير دراسة الطلب والحصول على الخدمة، وليس للموافقة على الطلب، نذكر من أهمها:

أن يكون المتقدم من المستفيدين من الضمان الاجتماعي.

أن يرفق المتقدم ما يثبت ذلك من سجلات رسمية (مشهد) من الضمان الاجتماعي عبر عنوان البريد الإلكتروني التالي:

وقد أكدت لجان النظر في طلبات تملك العقارات أنها ستقوم بدراسة كافة الطلبات، لذلك لابد من استيفاء الشروط، وإرفاق المستندات.

التقديم في منصة إحكام

أتاحت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات فرصة التقديم في منصة إحكام للمستفيدين من الضمان الاجتماعي، وأكدت على ضرورة الإسراع بالتسجيل؛ لأنه من المقرر أن تنتهي فترة التسجيل في الخامس من جمادى الأولى، ولم تحدد إحكام نيتها عن تمديد موعد التقديم، بالخطوات التالية:

الدخول إلى منصة إحكام. النقر على خيار تسجيل الدخول أعلى الصفحة الرئيسية. العمل على تعبئة حقول البيانات المطلوبة، أو النقر على إنشاء حساب لمن لم يسجل من قبل. الانتقال إلى صفحة تعبئة طلب التقديم على تملك العقارات. العمل على إرفاق المستندات المطلوبة. التوجه لأقرب مكتب هندسي معتمد للبلديات والأمانة. العمل على متابعة واستكمال الطلب القديم، أو رفع المخططات لطلب الجديد. المتابعة للطلب عبر منصة إحكام.

تتولى منصة إحكام الضمان الاجتماعي العديد من الاختصاصات، التي من أبرزها النظر في طلبات التملك والتعديل، وإثبات ملكية العقارات في حدود الحرمين وفق الضوابط المحددة.