تايوان تفرض التطعيم الإلزامى ضد كورونا لـ 24 جهة عمل بدءا من يناير

جدة - نرمين السيد - قررت تايوان، فرض التطعيم الإلزامى فى 24 جهة عمل من بينها المؤسسات التعليمية ابتداء من الروضة إلى المرحلة الثانوية، ومنشآت الرعاية الاجتماعية بما فيها دور الرعاية النهارية، والمناطق الترفيهية كمراكز الألعاب المقنطرة وصالونات الكارتيه.





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