استشهاد شاب فلسطينى برصاص الاحتلال عند حاجز بالضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن الجندى 34 عامًا كان يقف عند المعبر عندما أسرع سائق السيارة وأصابه قبل أن يتم نقله إلى مستشفى تل هاشومير مصابًا بجروح خطيرة.
وأطلقت القوات الإسرائيلية المتواجدة عند المعبر النار على الشاب الفلسطينى الذى كان يقود السيارة، ويبلغ من العمر 16 عامًا، وتم نقل الشاب الفلسطينى إلى مركز مئير الطبى فى كفار سابا حيث أعلن استشهاده بعد فترة وجيزة.
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