إحباط هجوم لتنظيم داعش الإرهابى فى ديالى العراقية

جدة - نرمين السيد - وقال مصدر أمنى للوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) اليوم الإثنين، إن عناصر من داعش هاجموا فى ساعة متأخرة من الليلة الماضية، نقطة للجيش بأطراف قرية نوفل شمال قضاء المقدادية، وقد تصدى لهم أفراد النقطة وأجبروهم على الفرار بعد الاشتباك معهم، مضيفًا أن قوة تعزيزية تعرضت -أثناء توجهها إلى المنطقة- إلى هجوم بعبوة ناسفة دون وقوع إصابات.

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