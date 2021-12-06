جدة - نرمين السيد - سجلت وزارة الصحة الهندية، اليوم الإثنين، 8 آلاف و306 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فى البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 34 مليونا و641 ألفا و561 حالة.





وأفادت الوزارة - حسبما ذكرت قناة (إن دى تى فى) الهندية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية - بأنه تم تسجيل 211 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس فى البلاد خلال الفترة ذاتها، ليرتفع بذلك إجمالى الوفيات إلى 473 ألفا و537 حالة. وأضافت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 98 ألفا و416 حالة، مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 34 مليونا و69 ألفا و608 أشخاص، وذلك بعدما تعافى 8 آلاف و834 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الهند تسجل 8 آلاف و306 إصابات جديدة بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.