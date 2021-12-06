موديرنا: لا توجد معلومات حول مدى مقاومة اللقاحات الحالية لـ أوميكرون

جدة - نرمين السيد - أكد النائب الأول لرئيس شركة "موديرنا" للتكنولوجيا الحيوية الأمريكية "راندال هاير"، أنه لاتوجد معلومات حتى الآن عن مدى مقاومة اللقاحات الحالية للسلالة المتغيرة "أوميكرون"، حيث أن تلك السلالة تعد أكثر قابلية للعدوى من السلالات السابقة من فيروس كورونا المستجد.





وقال "راندال هاير"- فى حوار له مع وكالة الأنباء الكورية (يونهاب) اليوم الاثنين - إن شركة موديرنا تجهز ثلاث استراتيجيات لمواجهة السلالة المتغيرة "أوميكرون"، مشيرا إلى أن تحول الفيروس إلى مرض متوطن أمر ممكن بالتأكيد. وأضاف أنه فى إطار الاستراتيجية الأولى، أكملت شركة "موديرنا" دراسة متعلقة بسلامة إعطاء جرعة عالية من لقاحات "mRNA" لتعزيز المناعة ضد الفيروس، موضحا أن الاستراتيجية الثانية تدرس اثنين من اللقاحات المرشحة للجرعات المعززة، التى صُممت للتصدى للطفرات التى ظهرت فى السلالة "أوميكرون" ، وتتمثل الاستراتيجية الثالثة فى تطوير لقاحات أخرى مصممة خصيصا للسلالة الجديدة يمكن إعطاؤها كجرعة معززة بعد تلقى التطعيم بالكامل. وصنفت منظمة الصحة العالمية سلالة "أوميكرون" على أنها "سلالة متغيرة مثيرة للقلق"، وتشكل خطرا عالميا مرتفعًا للغاية مع احتمالية عالية لتفشى العدوى، مقارنة بالسلالات السابقة.

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