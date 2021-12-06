جزر سليمان.. الجيش يتأهب قبل التصويت على حجب الثقة عن رئيس الوزراء

جدة - نرمين السيد - تتأهب قوات حفظ السلام المنتشرة فى دولة جزر سليمان، اليوم الإثنين، لمواجهة المزيد من أعمال الشغب فى العاصمة هونيارا، وذلك قبيل عملية تصويت بحجب الثقة ع رئيس الوزراء ماناسيه سوجافارى.





ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، أقامت القوات المسلحة والشرطة نقاط تفتيش حول البرلمان، وطوقت شوارع وسط مدينة هونيارا، حيث تقدمت المعارضة بطلب لعزل سوجافارى، متهمة إياه بالفساد واستخدام أموال صينية لدعم حكومته.

كما فرضت الشرطة حظرًا على بيع الكحول فى هونيارا، أملًا فى تجنب تكرار أعمال الشغب الدموية التى اندلعت قبل أقل من أسبوعين، وأسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل عندما تجمعت حشود لمدة ثلاثة أيام للمطالبة بإزاحة سوجافارى عن السلطة.

ومع بدء النقاش حول طلب العزل، قال زعيم المعارضة، ماثيو ويل، إن سوجافارى أقدم "طوعًا على المساومة بسيادتنا لتحقيق مكاسب سياسية شخصية".

وكانت قوات حفظ السلام القادمة من أستراليا وفيجى وبابوا غينيا الجديدة ونيوزيلندا تمكنت من إعادة النظام، وسيرت دوريات مع الشرطة المحلية، وذلك فى أعقاب الاحتجاجات الغاضبة التى خرجت فى البلاد رفضًا لمعاناة السكان وانتشار الفقر والجوع، بسبب سياسات الحكومة التى اتهمها المتظاهرون بالفساد والولاء للصين.

وتخللت أعمال الشغب محاولة متظاهرين لإحراق المنزل الخاص برئيس الوزراء والبرلمان، قبل تفريقهم من جانب الشرطة بالغاز المسيل للدموع وطلقات تحذيرية، وسط تزايد أعمال العنف التى دفعت الولايات المتحدة الأمريكية لنتقليص أنشطة سفارتها.

فيما قدر البنك المركزى لجزر سليمان، اليوم الإثنين، الأضرار التى سببتها أعمال الشغب بـ 67 مليون دولار أمريكى، لافتًا إلى أن 63 مبنى فى العاصمة تعرضت للحرق والنهب.